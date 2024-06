Szupercellát videóztak le a Velencei-tó felett

A Viharvadászok nevű magyar csapat a Tények riporterével kiegészülve Perkátáról indult a Velencei-tó felé, hogy figyelemmel kísérje, amint egy megszülető kis felhőből egy olyan szupercella képződik, amely aztán letarolja a fél országot. A beszámolók szerint autóval vették üldözőbe a vihart, és meglehetősen sikeres napot zártak, miután több látványos égi jelenséget, többek között egy tubát is el tudtak csípni.

Hasonló szupercellát örökítettek meg a Velencei-tó felett / Fotó: Anadolu via AFP

Nem csak szupercella, de tornádó is volt már Magyarországon

A Tények cikke kiemeli: bár az esetek döntő többségében Magyarországon az efféle tubánál nagyobb nem alakul ki, igenis van tornádóveszély itthon is, különösen a nyári hónapokban.

Felidézik: a valaha volt legerősebb hazai tornádónak éppen a napokban lesz száz éve:

az 1924 júniusában kialakult tölcsér 300 kilométer per órát meghaladó sebességű széllel pusztított

az akkor még különálló Biától és Torbágytól egészen Vác környékéig.

Jégesővel kísért heves zivatarok csaphatnak le hazánkra

A vasárnap kiadott veszélyjelzés szerint

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád és

Tolna vármegyék területén hétfőn hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani.

A villámlások mellett

kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Emiatt az öt vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye területére felhőszakadás veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést hétfőre; itt az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegye területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfőre.

Az előrejelzés alapján hétfőn a késő délelőtti óráktól sokfelé várható zápor, zivatar kialakulása, a zivatarokat általában viharos, óránkénti 60 kilométere sebességet meghaladó széllökés, apró szemű jég, valamint felhőszakadás kísérheti. Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, illetve adott pont felett többször képződő zivatarok miatt lokálisan 50 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat.

Hétfőn a késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel délen, délkeleten heves zivatarok kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos,

óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó szélroham lesz,

de nagyobb, akár két centiméteresnél is nagyobb jég, valamint felhőszakadás is társulhat hozzá. A zivatartevékenység éjszaka is folytatódik – közölte az MTI-vel a HungaroMet Zrt.