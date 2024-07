Bojár Gábor elismerte: pénzzel támogatta Magyar Pétert

Elismerte Bojár Gábor Graphisoft-alapító, hogy anyagilag is támogatta Magyar Pétert és a mögötte álló Tisza Pártot, annak ellenére, hogy sok mindenben nem ért egyet az ellenzéki politikussal.

Bojár Gábor előszeretettel támogat politikusokat / Fotó: Marjai János

Inkább a Fidesz ellen, mint Magyar Péter mellett adakozott

A milliárdos üzletember döntését azzal indokolta, hogy Magyar Péter Orbán ellen hatékonyabbnak bizonyult, mint bárki az elmúlt 14 évből. Mint a Media1 kérdésére válaszolva írta, úgy véli, hogy Magyar Péternek nagyobb esélye van a Fidesz hatalmának megrendítésére, mint bárki másnak, például azoknak, akik érékrendjükben hozzá közelebb állnak.

Bojár Gábor az anyagi támogatás melletti érvként felhozta azt is, hogy a Tisza még nem indult országgyűlési választáson, ezért állami támogatásban sem részesül. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy

az ő értékrendje polgári liberális, tehát nem mindenben ért egyet az ellenzéki politikussal.

Azt nem árulta el, hogy mennyi pénzt adott a Tisza Pártnak, de kifejtette reményét, hogy nem ő volt a legnagyobb donor. Hozzátette, hogy a támogatás összege nem lesz titok, ugyanis az meghaladja a félmillió forintot, így a párt beszámolójában is szerepelni fog.

Nem ez Bojár Gábor első politikai adománya

A Mandiner összefoglalója azt is felidézi, hogy az üzletember egyes hírek szerint a vagyonát nem mindig tiszta eszközökkel alapozta meg, így például embargós termékeket is csempészett állami vállalatok számára a Graphisoft alapítása előtt. Bojár Gábor korábban is adakozott politikai célokra, támogatta többek között a Momentumot, Juhász Pétert és Bajnai Gordont is, még korábban pedig az SZDSZ holdudvarában tűnt fel.

A Graphisoft alapítója egyébként a politikai támogatásokat nem üzleti befektetésnek, hanem polgári kötelességnek tartja. Azt is elárulta, hogy hozzá politikai értelemben jelenleg legközelebb a Momentum áll.