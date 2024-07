Keresztül húzhatja a Google zöld álmait a mesterséges intelligencia

Noha a Google korábban célul tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra karbonsemlegesen fog működni, a mesterséges intelligencia, illetve az ahhoz kapcsolódó adatközpontok áramfogyasztása keresztül húzhatja a cég számításait. A Google kedden nyilvánosságra hozott környezeti jelentése szerint ugyanis a vállalat széndioxid-kibocsátása 5 év alatt csaknem másfélszeresére nőtt.

A mesterséges intelligencia fejlesztésekhez rengeteg energiára van szükség (Fotó: Getty Images)

A kibocsátások ráadásul a tavalyi évhez képest is nőttek 13 százalékkal, miközben a cég szerint az MI jövőbeni környezeti hatásainak megjósolása rendkívül nehéz. Kate Brandt a Google fenntarthatósági vezetője pedig a Financial Times szerint arról is beszélt, hogy a 2030-as célkitűzés mennyire ambiciózus, ám jelezte azt is, hogy a közeljövőben a Google karbonkibocsátása tovább fog nőni.

Beszélt továbbá arról is, hogy

a technológia óriási lehetőségeket tartogat a klímamegoldások megtalálásában, ám azt nem árulta el, hogy ezt hogyan képzeli el.

A Google MI-összefoglalói alapján erre ugyanis nem tűnik úgy, hogy különösebben sok lenne az esély, hacsak a ragasztóval pizzára rögzített sajt nem segít a kibocsátások csökkentésében valamilyen módon.

Dollármilliárdokat költenek a mesterséges intelligenciára a tech-cégek

Az olyan technológiai óriások, mint a Microsoft, az Amazon és a Google egyelőre több tíz milliárd dollárt fektetnek be az MI-be és kéretlenül is igyekeznek azt a felhasználók torkán letolni, ami több szakértő aggályait is felkeltette a környezeti hatások miatt.

Májusban a Microsoft is hasonló adatokat hozott nyilvánosságra, a Windoes gyártó karbonkibocsáása harmadával nőtt 2020 óta. Ám a cég társalapítója, Bill Gates a múlt héten szintén amellett érvelt, hogy az MI segíthet megoldani a klímaváltozás problémáját.

Nemcsak klímaszempontból gond, a hálózat sem bírja

Egyelőre azonban az adatközpontok áramigénye problémát okoz nemcsak a klímaváltozás, de az áramtermelés vagy épp az elektromos hálózat szempontjából is, így vannak olyan hangok is, hogy az amerikai áramfogyasztás növekedésével képtelen lesz lépést tartani a hálózat és az áramtermelés a következő két évben.