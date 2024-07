Orbán Viktor: a Patrióták Európáért lesz a második legnagyobb európai pártszövetség

A béke témája lesz a magyar uniós elnökség középpontjában – erről beszélt Orbán Viktor az M1-en látott interjúban. A miniszterelnök exkluzív interjúja hétfőn este 8 órakor volt látható az M1-en.

Orbán Viktor: a magyar soros elnökség célja, hogy közelebb vigye Európát a békéhez / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Az elnökséget most vesszük át, de a érintett három ország együttműködése korábban megkezdődött. A spanyolok, belgák és mi, így következünk egymás után. Egymástól vesszük át a munkát is, meg a dossziékat is, ezért mondhatom, hogy a belga miniszterelnök jó munkát végzett, kár, hogy elvesztette a választásokat, de ez egy ilyen szakma, ha az emberek nem bíznak a vezetőjükben, akkor ennek ez a vége” – fogalmazott Orbán Viktor.

45 százalékos támogatottságok kaptunk a választásokon, ez Európában a legmagasabb, és rávertünk a másodikra vagy 15 százalékot, legyőztük a régi és új ellenzéket egyszerre, tehát joggal érezzük úgy, hogy a kormány iránti bizalom megerősítést kapott, és ezzel az erőforrással, lendülettel és biztonságérzettel kezdhetünk bele az elnökségi munkába

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy még optimistább, mint volt, mivel egész Európában az emberek a változásra szavaztak. „27 országról beszélünk, és ebből a 27 országból 20 országban olyan pártok győztek, akik azt mondták, hogy elég. Brüsszelben a dolgok nem mehetnek így tovább, meg kell változtatni” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ezt a változást el fogjuk érni

– mondta Orbán Viktor. Ursula von der Leyen elnökségéről azt mondta, hogy az ő elnöksége sem fog arany betűkkel bekerülni a történelemkönyvekbe, de Manfred Weber katasztrofális választás lett volna Magyarország számára. „Manfred Webernek volt egy emlékezetes mondata, ami erre okot adott nekünk, azt mondta, hogy ő nem akar a magyarok szavazatával a bizottság elnöke lenni. Nem a magyar kormányéval, nem az enyémmel, a magyar emberek szavazatával nem akart. Az egész országot támadta meg, ilyen nincs” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül von der Leyen háborús politikáját sem és felelevenítette, hogy milyen támadások érték az elmúlt években Magyarországot:

az Európai Bizottság dőnként méltatlan döntéseket hozott Magyarországgal szemben,

jogállamiságnak álcázott politikai támadásokat indított a Bizottság Magyarországgal szemben, és ezt sem lehet szó nélkül hagyni. Mindennek van következménye: nem tudjuk támogatni (Ursula von der Leyent) abban, hogy a bizottság elnöke maradjon – szögezte le Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: nem lehet tiszteletlenül bánni a tagállamokkal, mert annak előbb-utóbb mindenki meg fogja inni a levét.

A Patrióták Európáért gyorsan nagy tábort fog gyűjteni és napokon belül meglepő eredményt fognak felmutatni.

mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondása szerint július 8-án lesz a szövetség alapító ülése. Elmondása szerint nemzeti szuverenitást és függetlenséget akarnak, nem pedig „Európai Egyesült Államokat”. „Mi nem akarunk olyan Európát, amely elveszi, elszürkíti, eltünteti mindazt, ami nekünk, hazafiaknak fontos” – mondta a miniszterelnök.