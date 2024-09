Orbán Viktor: visszavettük hazánk globális kapukulcsát

Az ország gazdasági helyzete erős lábakon áll a kormányfő szerint. Kifejtette, hogy gazdasági növekedésünk a 11. helyen áll az unióban, ezzel megelőzzük a franciákat, vagy az osztrákokat is. Az államadósságról kifejtette, hogy 75 százalék alatt lesz idén, a hiányt pedig GDP-arányosan 4,5 százalék alá akarja csökkenteni a kormány.

A foglalkoztatás továbbra is erős 4,7 millió ember dolgozik, és aki dolgozni akar, továbbra is talál magának munkát és a bérek is nagy mértékben nőttek az elmúlt időszakban Magyarországon. 12. hónapja folyamatosan nőnek a reálbérek hazánkban a miniszterelnök szerint. A KSH adatai azt mutatják, hogy a bruttó átlagfizetés már 636 700 forintot ér el.

Hiába keltik a magyar gazdaság halálhírét, országunk jó helyzetben van

– hangzott el az Országgyűlés előtt. Hozzátette, hogy a gazdaságunk rendkívül stabil.

Arról is beszélt, hogy a nyáron a kormány meghosszabbította a lakossági kamatstopot, amit addig nem is fognak kivezetni, ameddig a kamatok mértéke nem csökken egy tűrhető szintre. A babaváró hitel határidejét 2026-ig meghosszabbították és elindították az új otthonfelújítási programot is. Ez utóbbi akár 20 ezer ház felújításához is segítséget jelenthet.

Az infláció mértékét a tavaly év végére 10 százalék alá szította a kormány, jelenleg 3,4 százalékon áll. A jegybanki alapkamat 6,5 százalék. Elmondta, hogy a kormány 100 százalékban megbízik a Magyar Nemzeti Bankban az árfolyampolitika kezelésében.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarországnak új gazdaságpolitikára van szüksége. Ennek oka, hogy a korábbi egységes világgazdaság egy nyugati és egy keleti gazdaságra bomlik szét, ami hazánk számára a legrosszabb forgatókönyv.

Orbán Viktor: Magyarország megőrzi a gazdasági semlegességét

Csak akkor maradhat fenn a magyar állam, ha Magyarország képes versenyképes termékeket adni a világpiacra és ezeket el is tudja adni – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy ehhez az egységes világgazdaságra van szükség. Ezzel szemben Brüsszel azon dolgozik, hogy a világ blokkosodjon.