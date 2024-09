Német fregatt halad át a Tajvani-szoroson, Kína őrjöng

Várhatóan keresztülhajózik a Tajvani-szoroson a Baden-Würtenberg nevű német fregatt pénteken a hajó útvonalát jelző nyomkövetők szerint. A német külügyminisztérium a Bundestagot már csütörtökön tájékoztatta a hajó tervezett útjáról.

A Baden-Würtenberg freggat, itt még nem a Tajvani-szorosban, hanem New York partjainál / Fotó: Getty Images

A kínai kormányzat korábban többször figyelmeztette a német kormányt, hogy a fontos kereskedelmi útvonalon történő művelet elfogadhatatlan. Kína a Tajvani-szorost saját felségvizének tekinti. Ezért

Peking szerint a német fregatt útja provokáció, ami Kína biztonságát és szuverenitását is érinti a hajózás szabadságának ürügye alatt.

A Handelsblatt összefoglalója pedig felidézi, hogy 22 éve ez az első alkalom, hogy német hadihajó halad át a tengerszoroson.

A nemzetközi jog szerint a Tajvani-szoros nem Kína felségvize

Ugyanakkor a nemzetközi jog szerint a fregatt nemzetközi vizeken hajózik keresztül, ahol bármely hajó bármikor haladhat, beleértve nemcsak a kereskedelmi, de a hadihajókat is.

Ezért külpolitikai szakértők és szakpolitikusok egyaránt támogatják a kormány lépését, így például a német szociáldemokraták külpolitikai szóvivője, Nils Schmid arról beszélt, hogy egy teljesen normális eseményről van szó, összhangban a nemzetközi joggal. Németország támogatja a hajózás szabadságát bárhol a világon, például a Vörös-tengeren is, ugyanakkor ez nem változtat sem Németország, sem Európa egy Kína politikáján.

A lépés nem jelenti azt, hogy változott volna Németország egy Kína politikája

A német kormány egy Kína politikája azt jelenti, hogy Berlin nem ismeri el Tajvant önálló államként, ugyanakkor azt a kínai elképzelést sem támogatja, mely szerint a sziget Kína egyik tartománya.

Reinhard Bütikofer volt Európai Parlamenti képviselő és a német-tajvani párbeszédplatform társelnöke szerint az utoljára 2002-ben megtörtént eseménynek ismét normálissá kell válnia a jövőben, ugyanis a Kínai Népköztársaságnak meg kell értenie, hogy

Németország nem fogja hagyni, hogy Peking egyoldalúan átírja a nemzetközi tengeri jogot.

A lépést még az ellenzéki kereszténydemokraták is üdvözölték, köztük a törvényhozás külügyi bizottságának elnöke, Roderich Kiesewetter is. A Müncheni Biztonsági Konferencia vezetője, Christoph Heusgen is támogatásáról biztosította a lépést, aki szerint a kérdés az, hogy az erő joga érvényesül, vagy a jog ereje.