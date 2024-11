Oroszországnak nem jött be a moldovai elnökválasztás

Botrány Moszkvában: Moldova nem tette lehetővé, hogy mindenki leadhassa a szavazatát

A Moldovai Köztársaság Maia Sandu vezette kormánya, mindössze két szavazóhelyiséget állított fel Moszkvában, az egyedülieket Oroszországban, ami az első fordulóban is felháborodást váltott ki. Most az egyik helyen még el is fogytak a szavazólapok.