Elszánta magát az EU: Budapesten jön az egyik legfontosabb brüsszeli bürokrata, hogy meggyőzze Orbán Viktort Ukrajnáról – nagyon fontos napok jönnek

António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 10-én Budapestre látogat, hogy meggyőzze Orbán Viktort a magyar vétó feloldásáról Ukrajna uniós csatlakozási fejezeteinek ügyében. A találkozó tétje jelentős, de az ukrán integrációval kapcsolatban egyre több kétség merül fel Európában.
Costa fő célja, hogy Magyarország ne akadályozza a tárgyalási klaszterek megnyitását. A kormány azonban eddig következetesen ellenezte a gyorsított eljárást, hivatkozva Ukrajna belső problémáira. A magyar álláspont szerint Kijev a háború közepette nem tudja teljesíteni a jogállamisági feltételeket, ráadásul a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rendszeresen megsértik.
Uniós források szerint a többi 26 tagállam már készen állna a továbblépésre, de a magyar „különutas politika" miatt a folyamat akadozik. Egy brüsszeli diplomata azonban elismerte, hogy Ukrajna bővítési pályája nem csupán technikai, hanem politikai vitákat is gerjeszt:
Costa augusztusban is hangsúlyozta, hogy az EU számára elsődleges a békefolyamat előmozdítása, de a szeptemberi budapesti egyeztetés központi kérdése a csatlakozási folyamat lesz.
Bár az Európai Tanács elnöke bizakodó, egyelőre nem látszik, hogy Orbán engedne a nyomásnak. Az ukrán csatlakozás ugyanis súlyos károkat okozna a magyar gazdaságnak.
Az uniós vezetők közül többen attól tartanak, hogy Ukrajna integrációjának erőltetése inkább mélyíti a megosztottságot a tagállamok között, mintsem közelebb vinné Európát a stabilitáshoz. A szeptember 10-i találkozó tehát nemcsak a magyar-ukrán vitáról, hanem az EU bővítésének jövőjéről is szól majd.
