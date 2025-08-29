Deviza
Elszánta magát az EU: Budapesten jön az egyik legfontosabb brüsszeli bürokrata, hogy meggyőzze Orbán Viktort Ukrajnáról – nagyon fontos napok jönnek

Az EU bővítési folyamata a magyar ellenállás miatt akadozik. António Costa szeptember 10-én Budapesten találkozik Orbán Viktorral, hogy megpróbálja feloldani Magyarország vétóját Ukrajna csatlakozási fejezeteinek ügyében.
VG
2025.08.29., 14:54

António Costa, az Európai Tanács elnöke szeptember 10-én Budapestre látogat, hogy meggyőzze Orbán Viktort a magyar vétó feloldásáról Ukrajna uniós csatlakozási fejezeteinek ügyében. A találkozó tétje jelentős, de az ukrán integrációval kapcsolatban egyre több kétség merül fel Európában.

António Costa
António Costa szeptember 10-én Budapesten találkozik Orbán Viktorral, hogy megpróbálja feloldani Magyarország vétóját Ukrajna csatlakozási fejezeteinek ügyében / Fotó: AFP

Costa fő célja, hogy Magyarország ne akadályozza a tárgyalási klaszterek megnyitását. A kormány azonban eddig következetesen ellenezte a gyorsított eljárást, hivatkozva Ukrajna belső problémáira. A magyar álláspont szerint Kijev a háború közepette nem tudja teljesíteni a jogállamisági feltételeket, ráadásul a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rendszeresen megsértik.

António Costa beerőltetné Ukrajnát az EU-ba

Uniós források szerint a többi 26 tagállam már készen állna a továbblépésre, de a magyar „különutas politika" miatt a folyamat akadozik. Egy brüsszeli diplomata azonban elismerte, hogy Ukrajna bővítési pályája nem csupán technikai, hanem politikai vitákat is gerjeszt:

  • a korrupció elleni, egyre gyengébb küzdelem;
  •  az átláthatóság növekvő hiánya;
  • és a háborús helyzet mind kérdésessé teszik, hogy az ország valóban készen áll-e a tárgyalásokra.

Costa augusztusban is hangsúlyozta, hogy az EU számára elsődleges a békefolyamat előmozdítása, de a szeptemberi budapesti egyeztetés központi kérdése a csatlakozási folyamat lesz. 

Bár az Európai Tanács elnöke bizakodó, egyelőre nem látszik, hogy Orbán engedne a nyomásnak. Az ukrán csatlakozás ugyanis súlyos károkat okozna a magyar gazdaságnak.

Az uniós vezetők közül többen attól tartanak, hogy Ukrajna integrációjának erőltetése inkább mélyíti a megosztottságot a tagállamok között, mintsem közelebb vinné Európát a stabilitáshoz. A szeptember 10-i találkozó tehát nemcsak a magyar-ukrán vitáról, hanem az EU bővítésének jövőjéről is szól majd.

Az EU célja a háború lezárása António Costa szerint – váratlan téma is napirendre kerül az EU-csúcson

Az Európai Tanács elnöke szerint véget kell vetni Oroszország háborújának Ukrajnában. António Costa a közelgő EU-csúcs kapcsán Ukrajna és Moldova esetleges tagságáról is beszélt.

 

