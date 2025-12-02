Rejtélyes szavakkal fogadja a Kreml a washingtoniakat: generációkra oldanák meg az ukrajnai kérdést

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja kedden megvitatják a floridai amerikai–ukrán tárgyalásokon felmerült kérdéseket – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökséggel. A szóvivő azt is elárulta, hogy az egyeztetésen jelen lesz Jared Kushner, Donald Trump veje is.

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott kedden egyeztetnek / Fotó: AFP

„Lehetőségük lesz megvitatni a Kijev és Washington között elért megállapodásokat”– mondta Peszkov szerint az amerikai fél az elmúlt két hétben intenzív egyeztetéseket folytatott az ukrán küldöttséggel az amerikai elnök béketerve kapcsán. Mint mondta, Moszkva „nagyra értékeli Donald Trump és kormánya erőfeszítéseit” a térség hosszú távú biztonsági kihívásainak kezelésére.

Miről tárgyalt az Egyesült Államok és Ukrajna?

Vasárnap amerikai és ukrán delegációk találkoztak Floridában. Az Egyesült Államok részéről Steve Witkoff, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter vettek részt. Rubio „hasznosnak és produktívnak” nevezte a megbeszéléseket, de hangsúlyozta, hogy számos kulcskérdésben további egyeztetések szükségesek.

Külföldi sajtóértesülések szerint az asztalon olyan érzékeny témák szerepeltek, mint:

területi cserék,

biztonsági garanciák,

Ukrajna NATO-csatlakozásának kizárása,

a Zaporizzsjai Atomerőmű jövője,

az ukrán hadsereg létszámának csökkentése,

illetve az, hogy Ukrajnából tiltsák ki a nagy hatótávolságú külföldi fegyvereket és külföldi csapatokat.

A CNN szerint a felek nem jutottak minden részletben egyezségre. A Fehér Ház sajtótitkára, Carolyn Levitt azt közölte, hogy a konfliktus rendezésére irányuló kezdeti amerikai tervet „jelentősen átdolgozták”, hogy jobban illeszkedjen az ukrán és európai elvárásokhoz.

Az AFP szerint Witkoff hétfőn ismét külön tárgyalt az ukrán féllel, ezúttal Rustem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával. Umerov ezután Írországba utazott, hogy részletes jelentést adjon Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Putyin szerint a kezdeti amerikai béketerv „a jövőbeni megállapodások alapjául szolgálhat”, ugyanakkor minden részletet aprólékosan ki kell dolgozni.

Putyin kimondta a vérfagyasztó figyelmeztetést: „ha Európa háborút akar ellenünk, mi kész vagyunk”

Az orosz elnök az egyik legfontosabb gazdasági fórumon tartott beszédet. Vlagyimir Putyin szerint a nyugati szankciók hatástalanok, az orosz gazdaság erős. Putyin elrettentő üzenetet küldött Európának is.

Az amerikai béketerv legvitatottabb elemei

A november végén bejelentett amerikai javaslat olyan pontokat is tartalmazott, amelyek Kijevben és Európában is komoly felháborodást váltottak ki. Ezek közé tartozott:

Donbász területeinek orosz ellenőrzés alatt hagyása,

Donbász és a Krím hivatalos elismerése orosz területként,

Zaporizzsje és Herszon frontvonalának befagyasztása,

az ukrán hadsereg létszámának megfelezése,

a külföldi csapatok és nagy hatótávolságú fegyverek betiltása Ukrajnában.

A Genfben tartott EU–USA–Ukrajna egyeztetéseken ezek több pontja módosult, különösen az ukrán biztonsági garanciák és a Zaporizzsjai Atomerőmű ellenőrzése ügyében és a 28 pontos béketerv 19-re csökkent.