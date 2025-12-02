Putyin kimondta a vérfagyasztó figyelmeztetést: „ha Európa háborút akar ellenünk, mi kész vagyunk”

„Oroszország érzi a külső nyomást érez, de gazdasága sikeresen megbirkózik a kihívásokkal, amelyek többségét a versenyképességüket elvesztő nyugati országok intézkedései váltanak ki” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a „Russia Calling!” befektetési fórum plenáris ülését tartott előadásában, ahol többek között a nyugati szankciók hatásairól, az orosz gazdaság előtt álló kihívásokról és a legfontosabb partnerekkel való együttműködésről osztotta meg gondolatait.

Vlagyimir Putyin szerint a nyugati szankciók hatástalanok, az orosz gazdaság erős / Fotó: Sergej Ilnitsky / AFP

Putyin az orosz-ukrán háború kapcsán is megosztotta gondolatait. Szerinte Európa Oroszországot akarja hibáztatni a békefolyamat megakadályozásáért. Úgy véli, hogy az európai országok elkönyvelték Oroszországra stratégiai vereségétet lehet mérni, azonban ezzel súlyos illúzióba ringatják magukat – számolt be róla a Ria Novosztyi orosz hírügynökség.

Oroszország nem fog háborút indítani Európa ellen, de Oroszország készen áll, ha Európa támad elsőként

– jelentette ki Putyin.

Az orosz elnök szerint az európaiak visszatérhetnek a béketárgyalásokhoz, ha figyelembe veszik a hadszíntéren tapasztalt valóságot. Úgy látja, hogy ezt Európa nem akarja elfogadni, és inkább megakadályozza Donald Trump kormányát a béke elérésében. Putyin hozzátette, hogy Európa maga döntött úgy, hogy távol marad a béketárgyalásoktól, amelyek egyébként jól haladnak – számolt be róla az Interfax orosz hírportál.

Putyin szerint Oroszország kész megvédeni magát

„Nincs igazi béketervük. A háború oldalán állnak. Még akkor is, amikor állítólag megpróbálnak változtatni az Amerikai Egyesült Államok javaslatain. Ezek a változtatások az egész békefolyamat teljes blokkolásához vezethetnek” – fejtette ki a Kreml feje.

Putyin újságírói kérdéseire válaszolva kiemelte, hogy Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, és ezt meg is teszi, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia. Megismételte, hogy Moszkva nem fogja megtámadni Európát, de készen áll megvédeni magát, és visszavágni, ha az szükséges.