Lengyelországban egyre több külföldi vállal munkát legális keretek között, az ukránok toronymagasan vezetik a statisztikát. A Rzeczpospolita című lengyel napilap a központi statisztikák alapján arról számolt be, hogy 2024 végén a külföldi állampolgárok 7,3 százaléka, míg 2025 júniusára már 7,6 százaléka fizetett társadalombiztosítási járulékot. Csak júliusban mintegy nyolcezer új külföldi munkavállalót jegyzett be az állami társadalombiztosító, ezzel a biztosítottak száma elérte az 1,25 milliót.

Egyszerre özönlötték el az ukránok és az oroszok Lengyelországot: Nawrockinak elege lett / Fotó: NurPhoto via AFP

A legnagyobb külföldi csoportokat az ukránok, a fehéroroszok, a grúzok, az indiaiak és a kolumbiaiak képezik. A munkavállaló ukránok száma július végén 824 500 volt, 37 ezerrel több, mint 2024 végén. A Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) hozzájárulásával készített, a DoRzeczy konzervatív hetilapban augusztus 23-án ismertetett elemzés szerint

a lengyelországi iskolákban (beleértve az óvodákat és a felnőttképzést biztosító iskolákat is) az előző tanévben 353 ezer külföldi diák tanult,

ami az összes tanuló 5,3 százalékát teszi ki. Az általános és középiskolák külföldi diákjainak száma 237 ezer. Az összes tanuló közül a legnagyobb csoportot (84 százalék) 295 500 ukrán állampolgár képezi. További jelentős csoport a fehéroroszoké (31 ezer), az oroszoké (4200). További 22 300 diák a világ több mint 140 országából származik.

A tavaly érvénybe lépett lengyelországi szabályozás szerint az ukrán menekültek csak akkor részesülhetnek a gyermekenként havi 800 zloty (74 500 forint) családtámogatásban, ha gyermekeik eleget tesznek az iskolalátogatási kötelezettségüknek.

A lengyel elnök megvétózta az ukránokat védő törvényt

Karol Nawrocki lengyel elnök a hét elején megvétózta a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó, az eddigi szabályokat jövő év márciusáig meghosszabbító, illetve némileg megváltoztató törvény módosítását. Az államfő kifogásolta, hogy a kormánykoalíció előző bejelentései ellenére a törvény nem köti munkavállaláshoz az ukránoknak járó családtámogatást. Bírálta azt is, hogy a törvénymódosítás szerint az ukránoknak továbbra is attól függetlenül jár egészségügyi ellátás, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalombiztosítást, vagy sem.