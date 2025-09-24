Deviza
baltikum
olasz
Észtország
légtér

Olaszország segít Észtországnak – hosszabb ideig tartja ott katonai egységeit, válaszul az orosz légtérsértésekre

Az Amari légibázison jelenleg ötszáz olasz katona és több vadászgép állomásozik a NATO balti légtérrendészeti szolgálatának keretében.
Andor Attila
2025.09.24, 17:10
Frissítve: 2025.09.24, 17:19

Egyelőre Észtországban maradnak az olasz katonák. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter bejelentette, Olaszország az orosz légtérsértésre válaszul meghosszabbítja a SAMP/T légvédelmi rendszer és a CAEW radarrepülőgépek jelenlétét Észtországban. „Ha választ akartak, ez a válasz – a megerősített jelenlétünk” – fogalmazott a miniszter az észt közszolgálati televízióban.

Rome Prepares For Pope's Funeral
Egyelőre maradnak a Baltikumban, Észtországban az olasz katonák / Fotó: NurPhoto via AFP

A hosszú hatótávolságú, földi telepítésű SAMP/T rendszer az év elején érkezett Észtországba, és eredetileg a következő hetekben vonták volna ki. Most azonban egészen a következő év elején záruló olasz NATO-rotáció végéig marad.

Ez az első világos válasz az orosz provokációkra

– mondta Hanno Pevkur észt védelmi miniszter, hozzátéve: ha az oroszok ismét berepülnek Észtországba, és megsértik a légteret, tudni fogják, hogy egy hosszú hatótávolságú légvédelmi rendszer figyeli őket.

Az észt hatóságok szerint múlt pénteken három orosz vadászgép körülbelül tizenkét percig repült az ország légterében, mielőtt olasz F-35-ösök kikísérték őket. 

Moszkva tagadja a légtérsértést.

Románia bajban van 

Kelemen Hunor szerint Románia védtelen, nem tudná mozgósítani légvédelmét. Az RMDSZ vezetője az Adevarulnak hangsúlyozta, egyértelmű különbséget kell tenni a  hagyományos repülőgépek küldetései és a drónok jelentette fenyegetés között. Kifejtette: két viszonylag különböző kérdésről van szó. Ha pilóta által vezetett repülőgépekről van szó, a dolgok egyszerűek és világosak: ki adja ki az utasítást? A miniszter vagy az, aki helyettesíti a minisztert? A pilóta által vezetett repülőgépek esetében a döntéseket a törvény szabályozza, és operatív szempontból továbbra is egyértelműek.

Ezek a drónok 15 ezer és 35 ezer euró között vannak. Ellenük felemelkedik egy több tíz- vagy százmillió eurós repülőgép, és egy 500 ezer eurós rakétával lelő egy 35 ezer eurós drónt 

– hangsúlyozta. 

Ha több tucat vagy több száz drón repül a térségben, ahogy az sajnos Ukrajnában is történik, akkor a vadászgépekkel és a rajtuk lévő rakétákkal semmit sem oldottak meg. A klasszikus föld-levegő légvédelmi rendszer légi ágyúkkal jelenleg nem fedi le ezt a teljes 150-160 kilométeres területet. Dobrudzsába ugyanis eddig 27-28 drón repült be. Tehát ebből a szempontból Románia nincs felkészülve, és nehéz elhinni, hogy nagyon gyorsan be tudunk vetni egy légvédelmi rendszert, mivel sem Lengyelországnak, sem a balti államoknak, sőt, senkinek sem sikerült.”

Drónelhárító rendszer kell 

„Az egyik lehetőség a romániai drónellenes technológiák fejlesztése és beszerzése. Ez ugyan jelentős beruházást igényel, de Romániának fel kell készülnie, és lépéseket kell tennie légtere védelmében. Ha valaki engedély nélkül lépett be a légtérbe, az a szuverenitás megsértését jelenti, és le kell lőni, ki kell vinni a román légtérből” – tette hozzá.
 

