bírság
rendőrség
biztonsági öv

Ön tudta? Mostantól nem csak az kap bírságot, aki nincs bekötve az autóban - figyelmeztetést adott ki a rendőrség

Ezentúl különbséget tesznek, hogy ellenőrzés során a rendőr veszi észre, vagy pedig kamera rögzíti a szabálytalanságot.
Andor Attila
2025.09.29., 07:24
Fotó: Shutterstock

Most már az üzembentartót is felelősség terheli, hogy a jármű utasai be legyenek kötve.

bírság
Van, hogy nem az üzembetartót bírságolják meg az öv becsatolásának elmulasztásáért / Fotó: Shutterstock

Ha a helyszínen derül ki, hogy elmulasztották az öv becsatolását, akkor a szabálytalankodó fizethet. 

 

Helikopterről figyelnek 

Az ország egyik legfontosabb közlekedési útvonalán nagyszabású fejlesztések kezdődtek. Az M1-es autópálya felújításának részeként a sztrádát háromsávosra bővítik és teljesen átépítik. A beruházás célja a gyorsabb, biztonságosabb és komfortosabb közlekedés biztosítása.
A rendőrség is készül a forgalom átalakulására. Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője elmondta: motoros rendőrök, járőrök és baleseti helyszínelők segítik majd a közlekedést,

a Készenléti Rendőrség helikoptere pedig folyamatosan figyeli a pálya forgalmát.

A szabályszegőket azonnal kiszűrik a forgalomból. Óberling József mindenkit arra kért, hogy a projekt érintett útszakaszán fokozott odafigyeléssel vezessen, és kövesse a folyamatosan frissülő információkat.

4 perc
konszolidáció

Szlovákia megmondta a NATO-nak, amit az soha nem akart hallani: van fontosabb dolga a fegyverkezésnél, ne is számítson rá ebben

A konszolidációt fontosabbnak tartják északi szomszédunknál.
3 perc
Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, melyik politikus teljesítménye nyűgözi le: „sokkal színesebb figura, mint én”

A kormány filozófiáját a miniszterelnök úgy jellemezte: alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedik az adót. Orbán Viktor szerint a tiszások egy adóhatósági új bürokráciáról beszélnek, amivel megint a középosztály jár rosszul.
2 perc
kockázat

Eddig nem hallott részleteket árultak el Paks II.-ről – van egy óriási kihívás, a bankok már figyelnek

A Paks II. beruházás eddigi tapasztalataira is kíváncsiak voltak a Moszkvában rendezett Atomenergetikai Világhét résztvevői.

