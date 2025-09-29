Ön tudta? Mostantól nem csak az kap bírságot, aki nincs bekötve az autóban - figyelmeztetést adott ki a rendőrség

Most már az üzembentartót is felelősség terheli, hogy a jármű utasai be legyenek kötve.

Van, hogy nem az üzembetartót bírságolják meg az öv becsatolásának elmulasztásáért / Fotó: Shutterstock

Ha a helyszínen derül ki, hogy elmulasztották az öv becsatolását, akkor a szabálytalankodó fizethet.

Helikopterről figyelnek

Az ország egyik legfontosabb közlekedési útvonalán nagyszabású fejlesztések kezdődtek. Az M1-es autópálya felújításának részeként a sztrádát háromsávosra bővítik és teljesen átépítik. A beruházás célja a gyorsabb, biztonságosabb és komfortosabb közlekedés biztosítása.

A rendőrség is készül a forgalom átalakulására. Óberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője elmondta: motoros rendőrök, járőrök és baleseti helyszínelők segítik majd a közlekedést,

a Készenléti Rendőrség helikoptere pedig folyamatosan figyeli a pálya forgalmát.

A szabályszegőket azonnal kiszűrik a forgalomból. Óberling József mindenkit arra kért, hogy a projekt érintett útszakaszán fokozott odafigyeléssel vezessen, és kövesse a folyamatosan frissülő információkat.