Félmeztelen őrült célzott rá Trump gépére, a pilóta elvakult – a „légi ütközés veszélye" is fennállt

Egy férfi piros lézerfényt irányított az elnöki helikopter Marine One-ra, miközben Donald Trump a fedélzeten tartózkodott. A washingtoni Jacob Samuel Winklert azután tartóztatták le, hogy lézerpointerrel célba vette az amerikai elnök helikopterét szombaton. Ez szövetségi bűncselekmény, így ha ez beigazolódik, a 33 éves férfi akár öt év börtönbüntetést is kaphat – derül ki az Euronews tájékoztatásából.

Lézerrel támadták meg Trump helikopterét / Fotó: NurPhoto via AFP

A Marine One szombaton a Fehér Ház közelében repült, amikor egy titkosszolgálati járőr észrevette Winklert, aki félmeztelenül sétált és magában beszélt. Winkler először a járőr arcába világított a lézerrel, majd amikor a helikopter átrepült felette, a gépre is ráirányította a fényt.

A titkosszolgálat ügynöke szerint Winkler

ideiglenesen elvakíthatta vagy megzavarhatta a pilótát, ami légi ütközés veszélyét hordozta magában.

A férfit ezután elfogták, megbilincselték és átkutatták. A hatóságok egy lézerpointeren kívül kis kést is találtak nála.

Winkler többször bocsánatot akart kérni az amerikai elnöktől. A nyomozóknak pedig azt mondta, hogy mindenféle tárgyra, például közlekedési táblákra is ráirányította a lézert, és nem tudta, hogy tilos a Marine One-ra céloznia.

A férfi ellen már vádat is emelt az ügyészség. Jeanine Pirro ügyész a beadványában úgy fogalmaz, hogy „ez a viselkedés veszélyezteti a Marine One-t és mindenkit, aki a fedélzeten van. Aki ilyet tesz, azonosítjuk és a törvény teljes szigorával felelősségre vonjuk”.

Az amerikai elnök helikoptere a közelmúltban is a hírekbe került. Trump és a First Lady ijesztő helyzetbe kerültek, amikor a légi eszközzel kényszerleszállást kellett végrehajtani az Egyesült Királyságban egy hete. Donald Trump amerikai elnök brit hivatali látogatása végén kénytelen volt gépet váltani a Marine One műszaki problémája miatt a Luton repülőtéren.