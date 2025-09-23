Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF330.03 +0.07% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF416.49 +0.08% PLN/HUF91.43 -0.01% RON/HUF76.58 -0.12% CZK/HUF16.06 +0.02% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF330.03 +0.07% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF416.49 +0.08% PLN/HUF91.43 -0.01% RON/HUF76.58 -0.12% CZK/HUF16.06 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,728.7 -0.57% MTELEKOM1,830 +0.55% MOL2,700 -0.74% OTP28,660 -1.15% RICHTER10,010 -0.2% OPUS537 +1.49% ANY7,340 +0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,234.34 +0.16% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,148.67 +0.14% BUX98,728.7 -0.57% MTELEKOM1,830 +0.55% MOL2,700 -0.74% OTP28,660 -1.15% RICHTER10,010 -0.2% OPUS537 +1.49% ANY7,340 +0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,234.34 +0.16% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,148.67 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
bűncselekmény
helikopter
Egyesült Államok
Donald Trump
amerikai elnök
Fehér Ház
lézer

Félmeztelen őrült célzott rá Trump gépére, a pilóta elvakult – a „légi ütközés veszélye" is fennállt

Egy amerikai férfi elvakíthatta az elnöki helikopter pilótáját. A zavartan viselkedő férfit hamar letartóztatták szövetségi bűncselekmény gyanúja miatt. A lézerfényes elvakítás a második eset, amikor Donald Trump helikoptere a hírekbe került egy hét leforgása alatt.
VG
2025.09.23., 14:35

Egy férfi piros lézerfényt irányított az elnöki helikopter Marine One-ra, miközben Donald Trump a fedélzeten tartózkodott. A washingtoni Jacob Samuel Winklert azután tartóztatták le, hogy lézerpointerrel célba vette az amerikai elnök helikopterét szombaton. Ez szövetségi bűncselekmény, így ha ez beigazolódik, a 33 éves férfi akár öt év börtönbüntetést is kaphat – derül ki az Euronews tájékoztatásából.

Lézerrel támadták meg Trump helikopterét President Trump Departs White House On 100th Day
Lézerrel támadták meg Trump helikopterét / Fotó: NurPhoto via AFP

A Marine One szombaton a Fehér Ház közelében repült, amikor egy titkosszolgálati járőr észrevette Winklert, aki félmeztelenül sétált és magában beszélt. Winkler először a járőr arcába világított a lézerrel, majd amikor a helikopter átrepült felette, a gépre is ráirányította a fényt.

A titkosszolgálat ügynöke szerint Winkler

ideiglenesen elvakíthatta vagy megzavarhatta a pilótát, ami légi ütközés veszélyét hordozta magában.

A férfit ezután elfogták, megbilincselték és átkutatták. A hatóságok egy lézerpointeren kívül kis kést is találtak nála.

Winkler többször bocsánatot akart kérni az amerikai elnöktől. A nyomozóknak pedig azt mondta, hogy mindenféle tárgyra, például közlekedési táblákra is ráirányította a lézert, és nem tudta, hogy tilos a Marine One-ra céloznia. 

A férfi ellen már vádat is emelt az ügyészség. Jeanine Pirro ügyész a beadványában úgy fogalmaz, hogy „ez a viselkedés veszélyezteti a Marine One-t és mindenkit, aki a fedélzeten van. Aki ilyet tesz, azonosítjuk és a törvény teljes szigorával felelősségre vonjuk”.

Az amerikai elnök helikoptere a közelmúltban is a hírekbe került. Trump és a First Lady ijesztő helyzetbe kerültek, amikor a légi eszközzel kényszerleszállást kellett végrehajtani az Egyesült Királyságban egy hete. Donald Trump amerikai elnök brit hivatali látogatása végén kénytelen volt gépet váltani a Marine One műszaki problémája miatt a Luton repülőtéren.

Mozaik

Mozaik
2173 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
kínai autógyártás

Újabb autógyártó gigász gördül be a tőzsde parkettjére - az Avatr fénysebességgel érkezik, olyat tud, amit nem sokan

Az autóipar szereplői erős tőkepiaci aktivitást mutatnak.
1 perc
Varga Mihály

Varga Mihály: az inflációt felfelé, a növekedést lefelé mutató kockázatok övezik

Tovább csökkentette idei növekedési várakozását, míg az inflációs becslését emelte a szeptemberi inflációs jelentésében a jegybank. Varga szerint 0,6 százalékkal bővülhet a GDP, majd jövőre már 2,8 százalékkal.
3 perc
helikopter

Félmeztelen őrült célzott rá Trump gépére, a pilóta elvakult – a „légi ütközés veszélye" is fennállt

Egy amerikai férfi elvakíthatta az elnöki helikopter pilótáját.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu