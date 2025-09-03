Mikrofonvégre kapták: halhatatlanság, szervátültetésen keresztül – Putyin és Hszi a hosszú élet titkáról beszélt Pekingben

Ritka és szokatlan jelenet játszódott le Pekingben a második világháború befejezésének nyolcvanadik évfordulóján tartott katonai parádén. Egy élő közvetítés során forró mikrofon rögzítette, ahogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szavai Hszi Csin-pinghez jutottak el tolmácsolás útján: a biotechnológia fejlődése szerinte nemcsak az emberi szervek egyre szélesebb körű átültetését teszi lehetővé, hanem akár a halhatatlanság kapuját is megnyithatja.
Hszi állítólag nevetett a megjegyzésen, majd saját hangján hozzátette:
ebben a században elképzelhető, hogy az emberek akár százötven évig is élhetnek.
A jelenet azért keltett különös figyelmet, mert a kínai, az orosz és az észak-koreai vezető megjelenései általában gondosan koreografáltak, minden spontán elem kizárásával.
Az eseményen több mint húsz ország vezetői is részt vettek, köztük Laosz, Vietnam, Indonézia, Fehéroroszország és Szerbia. Mégis a Putyin–Hszi–Kim trió közös felvonulása, és az ehhez kapcsolódó kiszivárgott beszélgetés került a figyelem középpontjába.
A kínai állami televíziókban a párbeszédet zene és narráció fedte el, a hazai közönség nem hallhatta a megjegyzéseket. Külföldi közvetítésekben azonban jól kivehető volt a tolmácsolt beszélgetés.
Elemzők szerint nem meglepő, hogy a három vezető a hosszú élet és a hatalom megtartásának kérdéséről tárgyalt. Történészek emlékeztetnek: Kínában évszázados hagyománya van az uralkodók halhatatlanság utáni vágyának. Nyugati kutatók úgy látják, hogy a mostani pillanat ritka bepillantást engedett abba, hogyan gondolkodnak a hatalomról, az elmúlásról és a tudomány jövőjéről a világ legerősebb autokratái.
A felvételnek így kettős üzenete lett: egyrészt jelezte, hogy Peking egyre szorosabb szövetséget ápol Moszkvával és Phenjannal, másrészt felvillantotta, hogy a tudomány és a politika hogyan fonódik össze ezekben a rendszerekben. Mit jelent ez most? Rövid távon inkább kuriózum, de hosszabb távon emlékeztető: a világ legzárkózottabb vezetői sem tudják elkerülni, hogy néha akaratlanul is megmutassák, milyen jövőről álmodnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető Pekingben először találkoztak nyilvánosan egy nagyszabású katonai parádé keretében, amelyen Kína a legmodernebb haditechnikai eszközöket mutatta be. Az esemény jelezte a három ország szoros együttműködését.
