Izrael a Gázaváros elleni támadással párhuzamosan a jemeni húszikat is bombázta

Légicsapást hajtott végre az izraeli hadsereg (IDF) kedden a jemeni húszik ellenőrzése alatt álló Hodeida kikötője ellen – derül ki az IDF közleményéből, mely szerint a támadás a felkelők katonai infrastruktúráját érte. A húszik szóvivője szerint azonban a lázadók légvédelme megzavarta az izraeli gépeket.

Hodeida kikötője egy, a jemeni húszik elleni korábbi támadás után / Fotó: AFP

Izrael szerint a Vörös-tenger partján fekvő kikötőt a húszik az Iránból érkező fegyverszállítmányok fogadására használják, majd ezekkel Izrael és szövetségesei ellen hajtanak végre támadásokat.

További légicsapásokra is számíthatnak a húszik

Jiszráel Kac hadügyminiszter az X-en további súlyos csapásokat helyezett kilátásba, valamint arról is írt, hogy a húszik minden Izrael elleni támadásért súlyos árat fognak fizetni.

A jemeni lázadókhoz köthető al-Maszíra televízió szerint Izrael 12 csapást mért a kikötőre, helyi források szerint

a zsidó állam három, korábban helyreállított mólót vett célba. Helyiek szerint a támadás nagyjából tíz percig tartott.

A húszik szóvivője, Jahja Szárí pedig arról írt a Telegram csatornáján, hogy a húszi légvédelem több izraeli formációt is visszavonulásra kényszerített, de ezt nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Az izraeli hadsereg közleménye sem részletezte, pontosan milyen létesítményeket értek találatok, csupán annyit közölt, hogy katonai infrastruktúrát semmisítettek meg.

Ugyancsak kedden az IDF azt is bejelentette, hogy megkezdte a szárazföldi offenzívát Gázaváros ellen.