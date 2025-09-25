Az Európai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy nem zárja ki az orosz repülőgépek lelövését, amelyek felelőtlenül berepülnek európai államok légterébe.

Ursula von der Leyen döbbenetes lépést tett: megfenyegette Putyint a NATO-nevében – lelövik az orosz vadászgépeket, Moszkva válasza jön / Fotó: AFP

Ahogy az „European Truth” is beszámolt róla, ezt a CNN-nek adott interjúban mondta.

Ursula Von der Leyen véleményét azután kérték ki, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy szerinte a NATO-nak le kellene lőnie a légterüket megsértő orosz repülőgépeket.

Trump optimizmussal nyilatkozott Ukrajna háborús esélyeiről, mondván, hogy Ukrajna képes visszavágni és visszahódítani az Oroszország által elfoglalt területeket. Az elnök hozzátette, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszahódítani Ukrajna egész területét eredeti formájában.

A Trumphoz intézett kérdés oka az volt, hogy múlt pénteken orosz MiG-ek 12 percig repültek az észt légtérben a Finn-öböl felett.

Az Európai Bizottság elnöke megjegyezte, hogy tisztviselőként nem képviseli a NATO-t, de természetesen megvan a saját álláspontja ebben a kérdésben.

„Véleményem szerint területünk minden négyzetcentiméterét meg kell védenünk. Ez pedig azt jelenti, hogy

ha légterünkbe behatolnak, akkor – természetesen egy nagyon egyértelmű figyelmeztetés után – egy ilyen vadászgép lelövésének lehetősége terítéken van”

– jegyezte meg az Európai Bizottság elnöke.

Mark Rutte, a NATO főtitkára azt nyilatkozta, hogy a szövetség a légterét megsértő repülőgépek vagy drónok elleni erőszak alkalmazásáról a fenyegetésük szintjéről szóló hírszerzési információk alapján fog döntést hozni.

Mi történik?

A feszültség egyre nő Észak-Európában, ahol a NATO tagországai ismételten orosz repülőgépek és drónok határátlépéseiről számoltak be. Moszkva határozottan visszautasítja a NATO állításait az orosz légtérsértésekről, és „hisztériának” nevezte az ügyet.

Halljuk az ilyen túlzó hisztériát arról, hogy katonai pilótáink állítólag megsértik a szabályokat, és belépnek valaki más légterébe. Ezek az állítások megalapozatlanok

– idézte Peszkovot a The Moscow Times. Hozzátette, hogy az orosz légierő „a lehető legszigorúbban” tartja be a nemzetközi szabályokat.