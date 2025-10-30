Deviza
EUR/HUF388.35 -0.12% USD/HUF334.34 -0.2% GBP/HUF440.72 -0.31% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.57 -0.08% RON/HUF76.37 -0.11% CZK/HUF15.95 -0.02% EUR/HUF388.35 -0.12% USD/HUF334.34 -0.2% GBP/HUF440.72 -0.31% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.57 -0.08% RON/HUF76.37 -0.11% CZK/HUF15.95 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,780.88 -0.34% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL3,004 -0.33% OTP31,530 -0.54% RICHTER10,380 -0.19% OPUS559 +1.25% ANY7,180 0% AUTOWALLIS156.5 -0.32% WABERERS5,600 +6.07% BUMIX9,974.88 +0.08% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,286.76 -0.31% BUX106,780.88 -0.34% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL3,004 -0.33% OTP31,530 -0.54% RICHTER10,380 -0.19% OPUS559 +1.25% ANY7,180 0% AUTOWALLIS156.5 -0.32% WABERERS5,600 +6.07% BUMIX9,974.88 +0.08% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,286.76 -0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dróntámadás
drón
orosz-ukrán háború
Oroszország

Újabb drónzápor zúdult az éjjel Oroszországra – a hadsereg 170-et semmisített meg

Az ukránok Oroszország 15 régióját támadták.
Andor Attila
2025.10.30, 09:15
Frissítve: 2025.10.30, 10:28

Az orosz védelmi minisztérium szerint a legtöbb pilóta nélküli repülő szerkezetet, 48-at a brjanszki, 21-et a voronyezsi, 16-ot a Nyizsnyij Novgorod-i régió légterében fogtak el vagy lőttek le. A moszkvai régió felett kilenc drónt semlegesítettek, közülük hat tartott az orosz főváros felé.

dróntámadás
Dróntámadás: újabb drónzápor zúdult Oroszországra / Fotó: Middle East Images via AFP

Izsevszk, Volgográd, Vlagyikavkaz, Groznij, Magasz , valamint Vnukovo és Domogyedodovo (Moszkva) repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.

Nem kellett sokat várni az újabb nagy támadásra 

Szerda hajnalban konkrétan Moszkva fölött észlelték a drónokat, lelőtték őket. Október 28-án késő este és október 29-én kora reggel bejelentették, hogy állítólag legalább hét drónt lőttek le Moszkva és a régió felett. A Roszaviacija képviselője arról számolt be, hogy korlátozták az érkezéseket és indulásokat Moszkva és más városok repülőterein. A korlátozásokat azóta feloldották – írja a Pravda. Ezzel egy időben

az Uljanovszki területen fekvő Novoszpasszkijban az olajfinomítót is támadták. 

A Shot hírügynökség jelentése szerint a lakosok Novoszpasszkij külvárosában éjfél körül öt-nyolc robbanást hallottak. Villanásokat és motorzúgást is jelentettek. A régió kormányzója, Olekszij Russzkij szerint  visszaverték egy pilóta nélküli repülőgép támadását. Nincsenek áldozatok. A különleges mentőegységek a törmelékhullások helyszínén dolgoznak. Robbanásokat hallottak a Mari Köztársaságban is. Szemtanúk tűzvészt észleltek Orsanka településen és beszámolók szerint megtámadták a mari olajfinomítót is.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12261 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu