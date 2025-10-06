Beleremeg a világ Kína új láthatatlan vadászgépébe: az amerikai F-35 hozzá képest egy sétarepülő – videó a hatodik generációs J-50-ről

Az Amerikai Egyesült Államok és Kína, a világ két legnagyobb katonai hatalma egyre látványosabban kezdett versenyezni egymással a hatodik generációs vadászgépek fejlesztése terén. Az elmúlt napokban egy rejtélyes fotó kezdett keringeni a közösségi oldalakon a kínaiak legújabb fejlesztéséről, amely meglepte a szakértőket és széles körű spekulációkat váltott ki.

Kína minden korábbinál hatékonyabb vadászgépet szeretne fejleszteni / Fotó: David Wang Twitter

A News18 cikke szerint a képek állítólag ezek az új kínai J-50 lopakodó vadászgépét ábrázolják, amelyet a következő generációs szuper harci repülőjének tartanak. A szeptember 25-én közzétett fotók egy farok nélküli vadászgépet ábrázolnak, amely egy kifutópályán áll, és egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Kína gőzerővel dolgozik a hatodik generációs lopakodó vadászgép-programjában.

Mit lehet tudni a kínai J-50-ről?

A régebbi fotókon még az látszott, hogy a gép orrára mérőeszközöket szereltek. Ez már nincs ott, vagyis az érzékelők most már közvetlenül a repülőgépbe vannak beépítve.

Bár korábban a szakértők úgy gondolták, hogy kétüléses gépről lehet szó, a képeken már egyértelműen látszik a beépített kabintető és az együléses pilótafülke. Azonban a szakértők úgy vélik, hogy gépből a kétüléses változat is könnyen kifejleszthető, amelyben egy második pilóta irányítja a drónok működését vagy a rendszerrel kapcsolatos feladatokat.

Norther Sixer J-50, which made its Maiden Flight even Earlier than the J-36, is in Fact the WORLD’s FIRST ever Sixth Gen Fighter Jet, Securing its Place as a Pioneer in Next Generation Aviation Tech



This Time, the East Takes the Lead



Here is an AI Animation from the sneak shot pic.twitter.com/D41hgKFH0N — David Wang (@Nickatgreat1220) September 26, 2025

A South China Morning Post egyik cikke idézi Song Zhongping kínai katonai szakértőt, aki szerint ez valószínűleg a második prototípus, amely már jóval fejlettebb, mint az első volt. Akárcsak elődje, a J-20 kezdeti tesztjei során, amikor adatgyűjtő rendszer volt felszerelve, azt később eltávolították és beépítették az érzékelőrendszerbe.

Fu Qianshao repülési elemző úgy véli, hogy ha a kép valódi, akkor ez azt jelzi, hogy Kína tesztelései gyorsan haladnak. Elmondta, hogy az együléses változat légi fölény megszerzésére szolgál majd, míg ha bevezetnek egy kétüléses változatot, az drónokkal és más harci platformokkal is együtt fog működni.