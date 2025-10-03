A Tomahawk már a múlt, Amerika új halálos fegyvert talált Ukrajnának Oroszország ellen: erre képes a Barracuda

Washington rakétákat szállíthat Kijevnek a legutóbbi Tomahawk rakétaszállítmányokról felröppent pletykák mellett – számolt be a The Wall Street Journal.

Az USA Barracuda szárnyas rakétákat küldhetne Ukrajnába / Fotó: Hollie Adams / Reuters

A Barracuda típusába tartozó szárnyas rakéták viszonylag olcsók és könnyebben gyárthatók, ugyanakkor 220–930 kilométeres hatótávolságukkal potenciális fenyegetést jelentenek Oroszország számára, ha az Egyesült Államok sikeresen telepíti őket Ukrajna területére.

Variálhatóság és hatékonyság

Az Anduril védelmi beszállító bemutatta a Barracuda nevű új termékcsaládot, amelyet kamikaze autonóm légi járműveknek nevez. A változtatható méretű drónok már átmentek egy tesztfázison a fejlesztési hazájukban. A vállalat jelenleg elsősorban az M verziókra koncentrál, ezek viszonylag olcsó, levegővel működő precíziós fegyverek, amelyek helikopterekről, repülőgépekről, valamint tengeri és földi platformokról is indíthatók. A Barracuda típus az egyik olyan terv, amelyet a Pentagon Védelmi Innovációs Egysége az Enterprise Test Vehicle programjában vizsgál,

így pontosan tükrözi az amerikai hadsereg egyre növekvő érdeklődését az olcsóbb és könnyebben gyártható cirkálórakéták és más típusú távolsági lőszerek iránt.

A Barracuda család jelenleg három különböző alapjárműből áll, amelyekhez egy M konfiguráció társítható:

Barracuda-100,

Barracuda-250

és Barracuda-500.

Az USA legkedvezőbb árú és méretű harci drónjai

A legkisebb teljesítményű rakéta 15 kilogramm tömegű harci robbanófejet képes szállítani, és repülési távolsága 157 kilométer (légi indítás esetén). Az új rakéta az orr-részében elektrooptikai, infravörös és (vagy) lézeres önirányító fejjel van felszerelve.

A Barracuda-250 rakéta a Barracuda-100-hoz hasonló harci rész tömegével lényegesen nagyobb repülési távolsággal rendelkezik – akár 370 kilométerrel. Kis mérete miatt elhelyezhető az ötödik generációs F-35 vadászgép belső rekeszében. Az Anduril közleménye szerint a Barracuda-250 indítható földi vagy tengeri rakétarendszerekből (MLRS) és High Mobility Artillery Rocket System (Himars) rakétarendszerekből.