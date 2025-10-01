Deviza
EUR/HUF388.5 -0.35% USD/HUF331.46 -0.23% GBP/HUF446.23 -0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.42 -0.38% CZK/HUF16.01 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,890.48 +0.02% MTELEKOM1,804 +1.66% MOL2,712 +0.52% OTP28,730 +0.14% RICHTER10,030 -0.8% OPUS553 -1.63% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,850 +0.21% BUMIX9,314.71 -0.52% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,170.09 +0.58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európa legnagyobb atomerőműve kilenc napja a dízelgenerátoroktól függ

A Zaporizzsjai Atomerőmű már kilencedik napja külső áramforrás nélkül működik, vészhelyzeti dízelgenerátorokkal biztosítják a reaktorok és a használt fűtőelemek hűtését az orosz–ukrán harcok miatt megszakadt áramellátás helyett. A helyzet kritikus, Oroszország és Ukrajna egymást vádolja a helyreállítás akadályozásával.
VG
2025.10.01, 12:24
Frissítve: 2025.10.01, 12:39

Az Európa legnagyobb atomerőművének számító zaporizzsjai létesítmény a kilencedik egymást követő napja vészüzemi dízelgenerátorokkal oldja meg a reaktorok és az elhasznált nukleáris üzemanyag hűtését, miután egy külső tápvezeték megszakadt.

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant Európa legnagyobb atomerőműve, a Zaporizzsjai létesítmény kilenc napja a dízelgenerátoroktól függ
Fotó: Anadolu via AFP

A Zaporizzsjai Atomerőmű még a háború elején került orosz kézre. 

A reaktorokat múlt héten leállították, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a hűtővíz folyamatosan keringjen, mivel ez akadályozza meg az üzemanyag túlmelegedését. 

Ehhez folyamathoz áram szükséges, amit a generátorok csak ideiglenesen tudnak garantálni.

A hosszú távú megoldás az lenne, ha a létesítményt visszakapcsolnák az energiahálózatra, de a folyamatos harcok miatt ez lehetetlen. Oroszország és Ukrajna egymást vádolja a helyreállítás akadályozásával. Jelenleg az összes berendezés normálisan működik, és a helyszínen mért sugárzás sem jelez veszélyt.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség hangsúlyozta, hogy a helyzet csak addig marad stabil, amíg a vészüzemi generátorok biztosítják az áramellátást. Ezért fontos, hogy minél előbb biztosítsák a hosszú távú ellátást, vagyis az erőművet visszakapcsolják az energiahálózatra.

Más hírek is érkeztek az atomerőművel kapcsolatban: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap közölte, hogy Oroszország 200 kilométernyi elektromos vezetéket fektetett le. Szerinte Moszkva célja, hogy felkészüljön az erőmű orosz elektromos hálózatra való csatlakoztatására és az újraindítására irányuló kísérletre.

Atomerőmű-leállítás Belgiumban: fél évszázad után búcsúzik a Tihange 1-es reaktora

Belgium kedd éjszaka végleg leállította a Tihange atomerőmű 1-es számú reaktorát, amely 1975 óta termelt áramot a Meuse folyó partján, Liege közelében. A döntés mérföldkő: ez már a negyedik nukleáris blokk, amelyet az országban az utóbbi években kivonnak a forgalomból, a Doel 3-as és 1-es, valamint a Tihange 2-es után.

