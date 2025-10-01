Európa legnagyobb atomerőműve kilenc napja a dízelgenerátoroktól függ

Az Európa legnagyobb atomerőművének számító zaporizzsjai létesítmény a kilencedik egymást követő napja vészüzemi dízelgenerátorokkal oldja meg a reaktorok és az elhasznált nukleáris üzemanyag hűtését, miután egy külső tápvezeték megszakadt.

Fotó: Anadolu via AFP

A Zaporizzsjai Atomerőmű még a háború elején került orosz kézre.

A reaktorokat múlt héten leállították, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a hűtővíz folyamatosan keringjen, mivel ez akadályozza meg az üzemanyag túlmelegedését.

Ehhez folyamathoz áram szükséges, amit a generátorok csak ideiglenesen tudnak garantálni.

A hosszú távú megoldás az lenne, ha a létesítményt visszakapcsolnák az energiahálózatra, de a folyamatos harcok miatt ez lehetetlen. Oroszország és Ukrajna egymást vádolja a helyreállítás akadályozásával. Jelenleg az összes berendezés normálisan működik, és a helyszínen mért sugárzás sem jelez veszélyt.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség hangsúlyozta, hogy a helyzet csak addig marad stabil, amíg a vészüzemi generátorok biztosítják az áramellátást. Ezért fontos, hogy minél előbb biztosítsák a hosszú távú ellátást, vagyis az erőművet visszakapcsolják az energiahálózatra.

Más hírek is érkeztek az atomerőművel kapcsolatban: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap közölte, hogy Oroszország 200 kilométernyi elektromos vezetéket fektetett le. Szerinte Moszkva célja, hogy felkészüljön az erőmű orosz elektromos hálózatra való csatlakoztatására és az újraindítására irányuló kísérletre.