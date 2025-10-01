Nagy a bizonytalanság Trump aranytelefonjának a megjelenése körül

Eredetileg szeptemberben kellett volna megjelennie Donald Trump aranytelefonjának, a T1-et júniusban jelentették be, a Trump Mobile havi 47,45 dolláros (több mint 15 ezer forint) előfizetésével együtt – írja a The Verge.
A portál emlékeztet, hogy a dátum mindig is kissé homályos volt – a Trump Organization sajtóközleménye augusztusra ígérte a telefon érkezését, míg a Trump Mobile weboldala szeptemberre korrigálta az időpontot.
A termék bemutatásakor a New York-i Trump Towerben az elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. úgy fogalmazott, hogy egy egész termékcsomagot fognak bevezetni, az emberek egyetlen havi átalánydíjért telemedicinát kaphatnak a telefonjukra, közúti segítségnyújtást az autójukra, korlátlan sms-ezést a világ száz országába.
A telefon bejelentését követő hetekben a Trump Mobile weboldalát frissítették, eltávolítva a szeptemberi megjelenésre vonatkozó utalásokat – a telefon áruházi oldala most azt ígéri, hogy „még idén” megérkezik a termék.
A megjelenési dátum nem az egyetlen részlet, ami megváltozott a telefonnal kapcsolatban. A T1-nek mostantól 6,25 hüvelykes képernyője lesz a 6,78 hüvelyk helyett, és már nem szerepel a „5000 mAh-s hosszú élettartamú kamera” ígérete.
A T1 weboldala szerint
a telefon „amerikai büszke dizájnnal” rendelkezik, és „itt, az USA-ban keltették életre” – bár nem világos, hogy ez azt jelenti-e, hogy valóban Amerikában fogják gyártani.
Amikor a T1-et először bejelentették, a szakértők azt mondták, hogy a készüléket valószínűleg Kínában gyártják majd. Az Egyesült Államoknak jelenleg nincs fejlett ellátási lánca okostelefonok gyártásához. Még ha lenne is, sok alkatrésznek külföldről kellene származnia.
A T1 telefon ára 499 dollár lesz (közel 165 ezer forint), amikor megérkezik az év későbbi szakaszában.
Az okostelefon-iparág az Egyesült Államokban a világ egyik legtelítettebb és legversenyképesebb ágazata, a piacot a vezető globális szereplők, az Apple és a Samsung uralják.
Az amerikai fogyasztók évente több mint hatvanmillió okostelefont vásárolnak,
de ezeknek a készülékeknek szinte mindegyikét külföldön gyártják – elsősorban Kínában, Dél-Koreában és egyre inkább Indiában és Vietnámban.
Az amerikai székhelyű technológiai márkák ereje ellenére nincs jelentős hazai okostelefon-gyártási infrastruktúra, ami nagyrészt a magas munkaerőköltségeknek, az ellátási lánc bonyolultságának és a tengerentúli alkatrészbeszerzésre való támaszkodásnak tudható be.
Az amerikai mobilhálózati piacot három nemzeti szolgáltató uralja:
amelyek együttesen a vezeték nélküli piac több mint 95 százalékát fedik le. Ezek a vállalatok hatalmas, tőkeigényes infrastruktúrát üzemeltetnek, és több tízmillió előfizetőnek kínálnak csomagolt szolgáltatásokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.