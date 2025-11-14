Hiába az ukrán dróntámadások, alig csökkent az orosz olajfinomítók kapacitása

Az orosz olajfinomítók elleni rendszeres ukrán dróntámadások ellenére az adatok azt mutatják, hogy az ország feldolgozókapacitása mindössze 3 százalékkal csökkent az idén. A legújabb ilyen eset miatt azonban péntek hajnalban ismét emelkedett az olaj világpiaci ára, bár a hatás egyelőre mérsékelt.

Egyre gyakoribbak az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások / Fotó: AFP

Az ukrán drónok pénteken egy olajterminálban okoztak károkat Novorosszijszk kikötőjében, de rendszeresen támadják a finomítókat, tárolókat és vezetékeket messze Oroszország belsejében is, hogy minél jobban megnehezítsék a termelést a háborút nagyrészt finanszírozó energetikai iparban.

Az idén gyakoribbá váltak az ilyen támadások, csak augusztus óta legalább 58 esetben céloztak meg kulcsfontosságú létesítményeket, októberig kiesett a feldolgozói kapacitás ötöde, emelkedtek az üzemanyagárak, ezért a kormányzat kénytelen volt korlátozni a kivitelt és megerősíteni a létesítmények körül a drónvédelmet.

A péntek hajnali támadás az egyik legnagyobb exportközpontot érte, ami

azonnali, majdnem kétszázalékos emelkedéshez vezetett a kőolajpiacon,

de a Reuters tudósítása szerint kora reggel a Brent már kisebb mértékben, csak 1,25 százalékkal, hordónként 63,8, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) 1,38 százalékkal, 59,5 dollárra drágult. (Egy amerikai dollár 330,8 forint.)

Az orosz olajfinomítók korábban sem működtek teljes kapacitáson

A Reuters ágazati forrásokból származó információi és adatelemzések alapján azonban összességében nem értek el jelentős sikert a támadások, az orosz feldolgozói kapacitás az év első tíz hónapjában a tavalyihoz képest mindössze 3 százalékkal, napi 220 millió tonnára, vagyis 5,2 millió hordóra csökkent.

Hivatalos adatok nincsenek, azokat Moszkva már régóta nem közli.

A téma érzékenysége miatt nevük elhallgatását kérő források szerint a finomítók már a támadások előtt is jóval a teljes kapacitásuk alatt működtek, ami körülbelül 6,6 millió hordó. Így enyhíteni tudták a negatív hatást azáltal, hogy a megrongálódott és az érintetlen üzemekben újraindították a tartalékegységeket, valamint a javítások után újra üzembe helyezték az érintetteket.