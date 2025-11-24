Deviza
Ausztria megváltoztatja az ellenőrzést az osztrák-magyar határon: életbe lép a "Róka" eljárás – december közepe a határidő

Jó hír az ingázóknak, katasztrófa az embercsempészeknek. Gerhard Karner belügyminiszter bejelentette, hogy az illegális bevándorlás elleni hadjárat folytatódik, és már december közepén tovább szigoríthat Ausztria.
2025.11.24, 21:10

Ausztria ismét szigorítja a határvédelmi politikáját: Gerhard Karner belügyminiszter bejelentette, hogy a Közbiztonsági Főigazgatóságot megbízta egy továbbfejlesztett határvédelmi koncepció kidolgozásával, amely december közepéig készül el. Karner hangsúlyozta, hogy a korábbi intézkedések – köztük a „Róka” fedőnevű akció – sikeresek voltak, és az illegális bevándorlás “masszívan csökkent, a nulla felé tart”. A cél most az, hogy ezt a kedvező tendenciát fenntarthatóvá tegyék, még professzionálisabb határvédelmet építve ki taktikailag is.

AUSTRIA - POLITIC - GOVERNMENT illegális bevándorlás
Gerhard Karner belügyminiszter bejelentette, hogy az illegális bevándorlás elleni hadjárat folytatódik, és már december közepén tovább szigoríthat Ausztria / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Az új tervezet része lesz az osztrák-magyar együttműködés, amelyben osztrák rendőrök Magyarország területén helyi kollégáikkal közösen lépnek fel az embercsempészek ellen. Emellett folytatódnának a Szlovákiával egyeztetett, országhatárokon átnyúló ellenőrzések is. Karner kiemelte: a koncepció nem csak a “működő dolgokat” tartja majd meg, hanem továbbfejleszti azokat – különösen a határátkelők és határtérségek ellenőrzésének kombinált rendszerét, amely egyszerre teszi lehetővé az illegális migránsok kiszűrését és az ingázók gyors átkelését.

Ausztria megtörte az illegális bevándorlást

A tárcavezető elmondása szerint az illegális bevándorlás visszaszorulása leginkább a burgenlandi-magyar határon érzékelhető: míg 2022 októberében mintegy 15 ezer migránst tartóztattak fel, addig idén októberben már csak 180-at. Ugyanakkor a menedékkérelmek aránya is alacsony: a burgenlandi feltartóztatottak negyede nyújtott be kérelmet, a többieket a hatóság felszólította a távozásra.

A miniszter a munkatalálkozón szóba hozta az európai menekültügyi paktum kérdését is. Szlovák partnere, Matús Sutaj-Estok elutasította a menekültek elosztására szolgáló kvótákat, szerinte ez „meghívó lenne az embercsempészeknek”. Karner pedig egyetértve kijelentette: Ausztria számára nem elfogadható a menekültek uniós tagállamok közötti kötelező szétosztása. 

Inkább olyan megoldásokat képvisel, amelyek harmadik, uniós területen kívüli államokban történő menedékkérelmi eljárásokat tesznek lehetővé.

Az osztrák belügyminiszter intézkedései eddig sikeresek voltak: a migrációs nyomás olyan mértékben gyengült, hogy a kormány a Schattendorfi Menekültügyi Regisztrációs Központ bezárása mellett döntött. Az illegális bevándorlás ugyanis gyakorlati szinten eltűnt, így a regisztrációs létesítményre már nincs szükség.

A bezárással párhuzamosan a belügyi tárca jelezte: a korábban ott dolgozó mintegy 23 rendőrt a határvédelmi feladatokra csoportosítják át, vagy más osztályokon helyezik el. 

Sikeres a harc az emberkereskedelem ellen. Az illegális migráció megszűnése miatt sorra zárják be az ellátó létesítményeket.

 

 

