Ausztria megváltoztatja az ellenőrzést az osztrák-magyar határon: életbe lép a "Róka" eljárás – december közepe a határidő
Ausztria ismét szigorítja a határvédelmi politikáját: Gerhard Karner belügyminiszter bejelentette, hogy a Közbiztonsági Főigazgatóságot megbízta egy továbbfejlesztett határvédelmi koncepció kidolgozásával, amely december közepéig készül el. Karner hangsúlyozta, hogy a korábbi intézkedések – köztük a „Róka” fedőnevű akció – sikeresek voltak, és az illegális bevándorlás “masszívan csökkent, a nulla felé tart”. A cél most az, hogy ezt a kedvező tendenciát fenntarthatóvá tegyék, még professzionálisabb határvédelmet építve ki taktikailag is.
Az új tervezet része lesz az osztrák-magyar együttműködés, amelyben osztrák rendőrök Magyarország területén helyi kollégáikkal közösen lépnek fel az embercsempészek ellen. Emellett folytatódnának a Szlovákiával egyeztetett, országhatárokon átnyúló ellenőrzések is. Karner kiemelte: a koncepció nem csak a “működő dolgokat” tartja majd meg, hanem továbbfejleszti azokat – különösen a határátkelők és határtérségek ellenőrzésének kombinált rendszerét, amely egyszerre teszi lehetővé az illegális migránsok kiszűrését és az ingázók gyors átkelését.
Ausztria megtörte az illegális bevándorlást
A tárcavezető elmondása szerint az illegális bevándorlás visszaszorulása leginkább a burgenlandi-magyar határon érzékelhető: míg 2022 októberében mintegy 15 ezer migránst tartóztattak fel, addig idén októberben már csak 180-at. Ugyanakkor a menedékkérelmek aránya is alacsony: a burgenlandi feltartóztatottak negyede nyújtott be kérelmet, a többieket a hatóság felszólította a távozásra.
A miniszter a munkatalálkozón szóba hozta az európai menekültügyi paktum kérdését is. Szlovák partnere, Matús Sutaj-Estok elutasította a menekültek elosztására szolgáló kvótákat, szerinte ez „meghívó lenne az embercsempészeknek”. Karner pedig egyetértve kijelentette: Ausztria számára nem elfogadható a menekültek uniós tagállamok közötti kötelező szétosztása.
Inkább olyan megoldásokat képvisel, amelyek harmadik, uniós területen kívüli államokban történő menedékkérelmi eljárásokat tesznek lehetővé.
Az osztrák belügyminiszter intézkedései eddig sikeresek voltak: a migrációs nyomás olyan mértékben gyengült, hogy a kormány a Schattendorfi Menekültügyi Regisztrációs Központ bezárása mellett döntött. Az illegális bevándorlás ugyanis gyakorlati szinten eltűnt, így a regisztrációs létesítményre már nincs szükség.
A bezárással párhuzamosan a belügyi tárca jelezte: a korábban ott dolgozó mintegy 23 rendőrt a határvédelmi feladatokra csoportosítják át, vagy más osztályokon helyezik el.
