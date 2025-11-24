Deviza
EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09% EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,992 -0.87% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,311.03 +0.84% BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,992 -0.87% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,311.03 +0.84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
Putyin
béketerv

Megszólalt Putyin a 28 pontos béketervről, súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről

Vlagyimir Putyin egy videókonferencia keretében fejtette ki álláspontját a 28 pontos nyugati béketervről. A Kreml ura szerint az orosz–ukrán háború kapcsán a nyugati javaslat csak tárgyalási alap, szó sincs arról, hogy elfogadta volna.
Dunai Péter
2025.11.24., 12:44

Ukrajna sorsa továbbra is bizonytalan. Az orosz–ukrán háború kimenetelére döntő hatást gyakorló Oroszország, Vlagyimir Putyin elnök végre véleményt mondott Trump amerikai elnök 28 pontos Ukrajna-béketervéről. Ha valakinek módjában állt elolvasni, vagy meghallgatni az eredeti Putyin-szöveget, megállapíthatta, hogy az köszönő viszonyban sincs a nyugati sajtóban megjelent és értelmezett változatokkal.

orosz-ukrán háború Putyin
Putyin egyértelműen fogalmazott az orosz–ukrán háború lezárásáról / Fotó: AFP

Megy a többlépcsős ködösítés ezerrel. 

  • Az első lépcsőben a hadvezetés – mindkét oldalon – manipulálja a katonai helyzetjelentéseket. 
  • A második lépcsőben – az illetékes sajtószervek tesznek bele a sztorikba egy-két csavart. 
  • A harmadik lépcsőt a nagy nyugati hírügynökségek, katonai elemzőcégek jelentik, amelyeknek ugyancsak vannak saját érdekeik – és anyanyelvi ukrán és/vagy orosz fordítóik. 
  • A negyedik lépcsőfok pedig a nagy tömegtájékoztatási eszközök újságírói társadalma, amelynek általában angol források (többszörös ködösítő lehetőséggel) állnak rendelkezésére.

Eközben a hadi helyzet Ukrajna szemszögéből tovább romlik. Oroszország újabb két ukrán települést ostromol – jelenti a Dzerkalo Tizsen az amerikai katonai elemzőcégre, az ISW-re hivatkozva.  Azaz Oroszország mint a háborúban nyerésre álló fél határozhatja meg a békefeltételeket.

Ám Ukrajna, a korrupciós csapat most visszavág. 

Felsőbb utasításra készülnek a vádpontok a Zelenszkij elnök által kényszerből visszaállított korrupcióellenes szervezet, az SAP vezetője, Alekszandr Klimenko ellen. 

Jermak a csúcson, Zelenszkij inkább Mindicset áldozza be

A Moszkva által gyakran idézett ukrán Strana.today portál szerint Zelenszkij meg akarja menteni Jermakot, de feláldozza a korrupciós botrány egyik főszereplőjét, az időközben külföldre szökött oligarchát, Mindicset. 

Mint a zn.ua jelenti, az elnöki hivatalvezető,

Andrij Jermak utasította a katonai és a polgári titkosszolgálatokat, hogy „nézzenek a körmére” Klimenkónak. 

Jermak viszont hatalma újabb csúcspontjára ért, azzal, hogy az amerikai külügyminiszter partnereként szerepelt az ukrán békekonferencián.

Európa és Ukrajna (Kijev szövetségesei) a november végén tartott „ellen-Alaszka” külügyminiszteri (második szintű) tanácskozáson, az ugyancsak 28 pontos EU-Ukrajna Tervben gyakorlatilag eldobták az amerikai 28 pontot, és elfogadták a merev ukrán álláspontot, amelynek alapmegállapításai: 

  • Ukrajna NATO-tagsága napirenden marad, 
  • gyorsított EU-tagsága elkerülhetetlen, 
  • hadserege változatlan méretű (békeidőben 800 ezres) marad és 
  • szó sincs semmiféle „ukrán” területről való lemondásról Oroszország javára – ebbe beleértve a Krímet is.

Az új európai tervezet az elemzők egy része szerint is visszalépés a tárgyalásos megegyezés útján. Még egy érdekes, figyelemre méltó momentum: 

az ukrán delegációt nem Zelenszkij elnök, nem a külügyminiszter, hanem irodavezetője, Andrij Jermak vezette. 

(Ezzel válaszolt a Zelenszkij-vezetés az ukrán politikai életben, az ellenzék köreiben erősödő követelésre, hogy a korrupciós botrány miatt Jermakot váltsák le.) A fotókon Jermak állt az amerikai külügyminiszter, Rubio jobbján, háttérben az ukrán, az amerikai zászlókkal, amikor az Independent szerint az amerikai diplomácia vezetője méltatta a haladást, amit az Ukrajna-tárgyalásokon elértek.

Putyin egyértelműen fogalmazott az orosz–ukrán háború lezárásáról

Ami a magyar média egy részét és az európai fősodort illeti, az alapvető, legfontosabb szempont, amiről a nyugati „fordítók” megfeledkeztek, hogy 

Oroszország csak úgy fogadja el a 28 pontot, mint a tárgyalási folyamat alapját, a kezdőkört. Ez egyértelműen kiderült az Oroszországi Biztonsági Tanács (OBT) tagjaival tartott elnöki moszkvai (Putyin) videókonferencián,

ahol első, napirenden kívüli kérdésként kérdezte a trumpi 28 pontról az oroszországi elnököt Valentyina Matvijenko, a Föderációs Tanács (a parlament felső háza) elnöke, az oroszországi hatalmi piramis harmadik legfontosabb személyisége (Putyin és a kormányfő, Misusztyin után).

Putyin szerint a megegyezés fő akadálya a merev ukrán álláspont. 

Zelenszkij és európai szövetségesei még mindig arról álmodoznak, hogy stratégiai vereséget mérnek Oroszországra 

– mondotta a Kreml hivatalos honlapja szerint Vlagyimir Putyin. 

Az orosz elnök szerint az alaszkai amerikai–orosz elnöki csúcstalálkozón Moszkva, eleget téve a Fehér Ház gazdája kívánságának, rugalmasságot tanúsított az ukrajnai rendezés kérdésében. Ám az orosz elnök nem fejtette ki részletesen, hogy ez a rugalmasság Moszkva részéről miben is nyilvánul meg. 

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12413 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
vulkán

Évezredek után kitört egy óriási vulkán: tíz kilométeres a füstoszlop a lehető legrosszabb helyen, máris elterelik a repülőgépeket – videón a Hayli Gubbi

Tízezer éve alvó tűzhányó ébredt fel vasárnap Etiópiában.
8 perc
orosz-ukrán háború

Megszólalt Putyin a 28 pontos béketervről, súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről

A Kreml ura szerint az orosz–ukrán háború kapcsán a nyugati javaslat csak tárgyalási alap, szó sincs arról, hogy elfogadta volna.
3 perc
kínai beruházás

Vörösen izzik Kijev, de Szijjártónak Brüsszelben volt ideje másra is: ebben Magyarország kiemelkedik az EU-ban

Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság sokat profitál belőle.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu