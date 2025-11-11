Deviza
Ukrajnában tárgyalnak az uniós vezetők a magyar vétó megkerüléséről: Brüsszel az alapvető szabályokat is felrúgná

Brüsszel mindent megtesz Kijev érdekében. Ukrajna uniós csatlakozását azonban a magyar vétó megakadályozza.
VG
2025.11.11, 17:54
Frissítve: 2025.11.11, 18:18

Ukrajnában gyűlnek össze az Európai Unió európai ügyeiért felelős miniszterei informális csúcstalálkozóra december 10–11-én, hogy az ország uniós csatlakozásáról és a magyar vétó megkerüléséről tárgyaljanak.

Ukrajna csatlakozása kiemelt célja Brüsszelnek / Fotó: AFP

Ukrajna jövője Európában van Brüsszel szerint

A tárcavezetőknek szóló meghívót az unió soros elnöke, Dánia és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közösen küldte a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A tárgyalás fő témája pedig az Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrelépés lesz, így számba veszik Ukrajna eddig elért eredményeit, megosztják a következő lépésekről szóló gondolatokat, és megerősítik Kijev reform- és integrációs erőfeszítéseinek a politikai támogatását. A meghívó szerint 

az Ukrajnában rendezett találkozó világos üzenetet küld arról is, hogy az ország jövője az EU-ban van.

Az EU-tagjelölti státust Ukrajna 2022-ben nyerte el, és az utóbbi időben Brüsszel egyre erőteljesebben szorgalmazza az ország mielőbbi tagságát. Azonban Orbán Viktor miniszterelnök még a csatlakozási tárgyalások megnyitását is vétózza, és az unió bővítéséhez vagy a csatlakozási fejezetek megnyitásához egyhangú döntésre van szükség.

Brüsszel megoldása erre a helyzetre a technikai munka megkezdése a fejezetek hivatalos megnyitása nélkül, miután a minőségi többségre áttérő döntéshozatali mechanizmus bevezetése nem kapott elegendő támogatást. Egy uniós tisztviselő szerint minél többet kell tenni várakozás nélkül.

Aztán amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késedelem nélkül cselekedhetünk.

– fogalmazott a tisztviselő.

A reformfolyamatokról szóló kedvező jelentésre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Ukrajna tisztességes módon, akkor válik teljes jogú taggá, amikor kiáll önmagáért, és amikor véget ér a háború.

Bár Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az unió alapvető szabályait is felrúgná, közben arról is esett szó, hogy az új tagállamokat először szavazati jog nélkül vennék fel, hogy megkerüljék a vétókat. 

