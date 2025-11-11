Az ukrán oldalról még nem ismerték el, amit az orosz védelmi minisztérium bejelentett: a „zapad” (magyarul „nyugat”) csoport harcosai ellenőrzésük alá vonták Kupjanszk keleti részét – közölte az orosz védelmi minisztérium, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz hadsereg benyomult Kupjanszk városába, amelyet már hetek óta ostromolnak / Fotó: Anadolu via AFP

„A harkivi régióban található Kupjanszk település környékén az orosz 6. hadtest rohamcsapatai folytatták a bekerített ellenséges csoport megsemmisítését. A város keleti részét teljesen felszabadították” – áll a jelentésben.

Kupjanszk: az ukrán hadsereg egyik legfontosabb védelmi városa Harkiv megye keleti részén. A város az Oszkol folyó partján fekszik, amely a települést két részre osztja. A város elfoglalása lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy folytassa előrenyomulását a régió nyugati részébe a kiterjedt és fejlett közúti és vasúti rendszerével.

Ukrán kézről orosz kézre kerülő területek

A minisztérium szerint az ukrán fegyveres erők sikertelenül kíséreltek meg támadást indítani Kupjanszk-Vuzlovij déli részén, hogy a bekerített egységek felmentésére siessenek. Az ellenség akár 60 katonát, öt páncélozott harcjárművet, egy ellenütegradart, három elektronikus hadviselési állomást és öt pickup teherautót is elveszíthetett. Az FPV (First Person View) drónok üzemeltetői öt ukrán gyalogos harcjárművet semmisítettek meg a külvárosokban.

Október végére az orosz „Zapad” egység elfoglalta az Oszkol folyón átívelő átkelőhelyet, és bekerítette a várost, ahol jelenleg körülbelül ötezer ukrán katona tartózkodik.

Az orosz védelmi minisztérium megjegyezte, az ukrán fegyveres erők egységei kritikus helyzetben vannak:

vagy fogságban maradnak és megadják magukat,

vagy nincsen esélyük a túlélésre.

Zelenszkij hallgat a vasútvonalak helyzetéről

Eközben Volodimir Zelenszkij és az ukrán kormányzat nem tájékoztat széles körben a fronton uralkodó helyzetről – feltehetően szándékosan, vagy teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal – ez az orosz értékelés. (A mindig fontos lábjegyzet, nem csak itt: a hadihelyzet alakulásáról szóló jelentések, bármelyik félről van szó, óvatosan értelmezendők, a valóság gyakran más.)