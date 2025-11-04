Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.12 +0.08% RON/HUF76.33 +0.21% CZK/HUF15.91 -0.03% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.12 +0.08% RON/HUF76.33 +0.21% CZK/HUF15.91 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
mesterséges intelligencia
Youtube
deepfake

Harcba száll a deepfake-kel a YouTube, de van egypár probléma

A videómegosztó további adatokat követel, és nem minden manipulált anyagot ismer fel. A deepfake felvételeket azonban a célpont töröltetheti az oldalról.
K. B. G.
2025.11.04., 19:21
Fotó: Northfoto

Miután egyre fejlettebbek a különböző mesterséges intelligencia videógenerátorok, mint az OpenAI féle Sora 2 vagy épp a Grok Imagine, a YouTube is úgy döntött, hogy fellép a deepfake tartalmak ellen.

A deepfake egyre nagyobb probléma / Fotó: Northfoto

Senki nem örül, ha deepfake felvétel készül róla

Ez annyira nem is meglepő, hiszen az emberek szeretnék megőrizni arcképüket, és nem szerepelnének nem valós videós tartalmakban, melyek visszaélnek a technológia adta lehetőségekkel. A hasonlóságvizsgálat azonban csak a YouTube Partner Program tagjai számára érhető el, és ahhoz fényképes igazolványra is szükség van, valamint egy rövid videós szelfire is az Engadget összefoglalója szerint. 

Ekkor a videómegosztó, hasonlóan a zenei jogvédelmet célzó Content ID szolgáltatáshoz, 

figyelmezteti a felismert deepfake szereplőjét, hogy róla készült hamis tartalom jelent meg az oldalon. Az értesített személy ezután töröltetheti a videót az oldalról.

Azonban a szolgáltatás csak a mesterséges intelligencia segítségével módosított képet ismeri fel, és az utószinkron ellen nem véd, ahogy más felületekre feltöltött felvételek ellen sem. A YouTube döntése így inkább csak mintát adhat más szolgáltatóknak, de önmagában csak egy első lépés lehet a deepfake elleni küzdelemben.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
843 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Otthon Start Program

Az októberi adatok hozhatják el a fordulatot az Otthon Start programban – az elemző szerint nem baj, ha a bankok óvatosak

Az Otthon Start program esetében különösen fontos figyelembe venni, hogy a bankok csak a hónap elején kezdhették meg az érdemi ügyintézést.
25 perc
részvény

Hatalmas felértékelődés előtt állhat az egyik magyar blue chip

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője volt az Elszámoló vendége.
2 perc
párizsi világkiállítás

Párizsban is csodájára jártak a magyar atomiparnak: az olcsó energiában is az élre törünk – Szijjártó szerint egyre nagyobb a lendület

A nukleáris energia nélkülözhetetlen az olcsó és biztonságos hazai energiaellátáshoz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu