Zelenszkij nagyon furcsán viselkedik az utóbbi időben - rádöbbent az elkerülhetetlenre
Az ukrán közéletet megrázó korrupciós botránysorozatot követően Zelenszkij ukrán elnök igyekszik kapcsolatot teremteni potenciális politikai riválisaival – egyre nagyobb a valószínűsége, hogy választások lesznek Ukrajnában.
A legszembetűnőbb példa erre az, hogy csütörtökön Zelenszkij beszélt azzal a férfival, akit széles körben a legnagyobb kihívójának tartanak: a volt főparancsnokkal, Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete. Kettejük viszonya 2024-ben romlott meg, miután az előző évben kudarcba fulladt ukrán ellentámadás végül a tábornok leváltásához vezetett.
Találkozók sora, Zelenszkij újrapozicionálja magát
A hét elején az elnök azt is bejelentette, hogy más, nagy ismertségű személyiségekkel is találkozott, akikről úgy tartják, hogy beléphetnek a politikába.
- Köztük volt Szerhij Pritula, egy volt televíziós műsorvezető, akinek jótékonysági szervezete az ukrán fegyveres erőket támogatja, valamint
- a népszerű nacionalista aktivista, Szerhij Szternenko.
A Bloomberg értékelése szerint az egymást követő találkozók arra utalnak, hogy Ukrajna elnöke igyekszik biztosítani pozícióját a háború utáni politikában. Zelenszkij legutóbbi tárgyalópartnereiben az a közös, hogy mindannyian népszerűek, és egy esetleges választáson potenciális kihívóknak számítanak.
Kétségtelen, hogy mindez a lehetséges elnökválasztás kontextusában történik
– mondta Volodimir Feszenko, a kijevi Penta Kutatóintézet vezetője. Feszenko szerint az elnöki találkozók célja az lehet, hogy Zelenszkij erősítse saját népszerűségét azáltal, hogy népszerű közéleti szereplőkkel mutatkozik együtt. Cél az is, hogy javuljanak kapcsolatai a lehetséges ellenzéki vezetőkkel, vagy megpróbálhatja szövetségesként a saját táborába vonni őket.
Ukrajna az Egyesült Államokkal hosszú hetek óta próbál meg tető alá hozni egy béketervet, amelyet később Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kívánnak bemutatni – valószínűleg kétséges sikerrel.
A húsz pontból álló tervezetben szerepel, hogy a tűzszünet elérése után a lehető leghamarabb elnökválasztást kell tartani – ezt a követelést Donald Trump amerikai elnök is megfogalmazta.
Az ukrán alkotmány szerint hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani – Zelenszkij eddig ezt ki is használta hatalma bebiztosítása érdekében. Viszont ez azzal járt, hogy erősen megkérdőjeleződött a legitimációja. Bár az elnök továbbra is élvezi a legtöbb ukrán bizalmát, megítélését nemrég jócskán megtépázta mandátuma eddigi legnagyobb korrupciós botránya.
Az ukrán korrupció szálai az elnökig érnek
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet adatai szerint
tavaly év végén a korrupciós botrány tíz százalékponttal csökkentette a Zelenszkijbe vetett bizalmat.
Ugyanakkor az intézet megjegyezte: a harctéri és diplomáciai tárgyalások nehézségei korábban is „zászló körüli összezárást” váltottak ki, ami erősítette az elnök népszerűségét. Ennek következtében a Zelenszkij iránti bizalom „rendkívül dinamikus”, mivel a kiszámíthatatlan politikai környezettől függ.
- Tavaly év végén korrupcióellenes nyomozók bejelentették, hogy vizsgálat indult az energetikai infrastruktúra védelmére szánt forrásokkal való visszaélés gyanúja miatt.
- Az ügy több, az elnök belső köréhez tartozó személyt is érintett,
- és Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondásához vezetett.
- Zelenszkij ezt követően váratlanul a katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanovot nevezte ki az elnöki iroda élére.
- Budanov a háború egyik legnépszerűbb alakja, és az orosz terület mélyén végrehajtott merész támadások kitervelőjeként vált ismertté.
- Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Jermak távozása tette lehetővé a közelmúltbeli találkozók sorát.
- A találkozók egyik résztvevője Olekszandr Kubrakov volt, aki 2024-ig infrastruktúráért felelős miniszterelnök-helyettesként dolgozott, majd állítólag Jermakkal való konfliktusa után menesztették. Zelenszkij péntek este találkozott vele.
Zelenszkij emellett igyekszik háttérbe szorítani lehetséges kihívóit. Amikor egy közelmúltbeli orosz légicsapás-sorozat után Kijevben sokan áram és fűtés nélkül maradtak a fagyos időben, az elnök nyilvánosan átvette a helyzet irányítását.
A rossz felkészültségért régi politikai ellenfelét, Vitalij Klicsko főpolgármestert tette felelőssé, és megígérte, hogy enyhíti a kijárási tilalmat a lakosság védelme érdekében.
Választási esélyek – Zelenszkij még tartja magát
Egy választás esetén a tavaly év végén a Socis közvélemény-kutató által végzett felmérés szerint
- Zaluzsnij közel 21 százalékos támogatottságot élvezne,
- Budanov kevesebb mint 6 százalékot,
- Pritula pedig körülbelül 1,5 százalékot.
- Zelenszkij továbbra is vezet, bár kis előnnyel, Zaluzsnij előtt.