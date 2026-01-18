Deviza
Zelenszkij nagyon furcsán viselkedik az utóbbi időben - rádöbbent az elkerülhetetlenre

Az ukrán elnök egyre inkább tisztában van azzal, hogy elkerülhetetlen az elnökválasztás. A korrupciós botrányok miatt megtépázott népszerűségű Zelenszkij most új szövetségeseket keres.
D. GY.
2026.01.18, 08:55
Frissítve: 2026.01.18, 10:17

Az ukrán közéletet megrázó korrupciós botránysorozatot követően Zelenszkij ukrán elnök igyekszik kapcsolatot teremteni potenciális politikai riválisaival – egyre nagyobb a valószínűsége, hogy választások lesznek Ukrajnában. 

Zelenszkij
Zelenszkij már a politikai jövőjét kezdi el építeni / Fotó: AFP

A legszembetűnőbb példa erre az, hogy csütörtökön Zelenszkij beszélt azzal a férfival, akit széles körben a legnagyobb kihívójának tartanak: a volt főparancsnokkal, Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete. Kettejük viszonya 2024-ben romlott meg, miután az előző évben kudarcba fulladt ukrán ellentámadás végül a tábornok leváltásához vezetett.

Találkozók sora, Zelenszkij újrapozicionálja magát

A hét elején az elnök azt is bejelentette, hogy más, nagy ismertségű személyiségekkel is találkozott, akikről úgy tartják, hogy beléphetnek a politikába. 

  • Köztük volt Szerhij Pritula, egy volt televíziós műsorvezető, akinek jótékonysági szervezete az ukrán fegyveres erőket támogatja, valamint 
  • a népszerű nacionalista aktivista, Szerhij Szternenko.

A Bloomberg értékelése szerint az egymást követő találkozók arra utalnak, hogy Ukrajna elnöke igyekszik biztosítani pozícióját a háború utáni politikában. Zelenszkij legutóbbi tárgyalópartnereiben az a közös, hogy mindannyian népszerűek, és egy esetleges választáson potenciális kihívóknak számítanak. 

Kétségtelen, hogy mindez a lehetséges elnökválasztás kontextusában történik 

– mondta Volodimir Feszenko, a kijevi Penta Kutatóintézet vezetője. Feszenko szerint az elnöki találkozók célja az lehet, hogy Zelenszkij erősítse saját népszerűségét azáltal, hogy népszerű közéleti szereplőkkel mutatkozik együtt. Cél az is, hogy javuljanak kapcsolatai a lehetséges ellenzéki vezetőkkel, vagy megpróbálhatja szövetségesként a saját táborába vonni őket.

Ukrajna az Egyesült Államokkal hosszú hetek óta próbál meg tető alá hozni egy béketervet, amelyet később Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kívánnak bemutatni – valószínűleg kétséges sikerrel.

A húsz pontból álló tervezetben szerepel, hogy a tűzszünet elérése után a lehető leghamarabb elnökválasztást kell tartani – ezt a követelést Donald Trump amerikai elnök is megfogalmazta. 

Az ukrán alkotmány szerint hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani – Zelenszkij eddig ezt ki is használta hatalma bebiztosítása érdekében. Viszont ez azzal járt, hogy erősen megkérdőjeleződött a legitimációja. Bár az elnök továbbra is élvezi a legtöbb ukrán bizalmát, megítélését nemrég jócskán megtépázta mandátuma eddigi legnagyobb korrupciós botránya.

Az ukrán korrupció szálai az elnökig érnek

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet adatai szerint 

tavaly év végén a korrupciós botrány tíz százalékponttal csökkentette a Zelenszkijbe vetett bizalmat. 

Ugyanakkor az intézet megjegyezte: a harctéri és diplomáciai tárgyalások nehézségei korábban is „zászló körüli összezárást” váltottak ki, ami erősítette az elnök népszerűségét. Ennek következtében a Zelenszkij iránti bizalom „rendkívül dinamikus”, mivel a kiszámíthatatlan politikai környezettől függ.

  • Tavaly év végén korrupcióellenes nyomozók bejelentették, hogy vizsgálat indult az energetikai infrastruktúra védelmére szánt forrásokkal való visszaélés gyanúja miatt. 
  • Az ügy több, az elnök belső köréhez tartozó személyt is érintett, 
  • és Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondásához vezetett. 
  • Zelenszkij ezt követően váratlanul a katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanovot nevezte ki az elnöki iroda élére. 
  • Budanov a háború egyik legnépszerűbb alakja, és az orosz terület mélyén végrehajtott merész támadások kitervelőjeként vált ismertté. 
  • Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Jermak távozása tette lehetővé a közelmúltbeli találkozók sorát. 
  • A találkozók egyik résztvevője Olekszandr Kubrakov volt, aki 2024-ig infrastruktúráért felelős miniszterelnök-helyettesként dolgozott, majd állítólag Jermakkal való konfliktusa után menesztették. Zelenszkij péntek este találkozott vele.

Zelenszkij emellett igyekszik háttérbe szorítani lehetséges kihívóit. Amikor egy közelmúltbeli orosz légicsapás-sorozat után Kijevben sokan áram és fűtés nélkül maradtak a fagyos időben, az elnök nyilvánosan átvette a helyzet irányítását. 

A rossz felkészültségért régi politikai ellenfelét, Vitalij Klicsko főpolgármestert tette felelőssé, és megígérte, hogy enyhíti a kijárási tilalmat a lakosság védelme érdekében.

Választási esélyek – Zelenszkij még tartja magát

Egy választás esetén a tavaly év végén a Socis közvélemény-kutató által végzett felmérés szerint 

  • Zaluzsnij közel 21 százalékos támogatottságot élvezne, 
  • Budanov kevesebb mint 6 százalékot, 
  • Pritula pedig körülbelül 1,5 százalékot. 
  • Zelenszkij továbbra is vezet, bár kis előnnyel, Zaluzsnij előtt.
Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12714 cikk
