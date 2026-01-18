Zelenszkij nagyon furcsán viselkedik az utóbbi időben - rádöbbent az elkerülhetetlenre

Az ukrán közéletet megrázó korrupciós botránysorozatot követően Zelenszkij ukrán elnök igyekszik kapcsolatot teremteni potenciális politikai riválisaival – egyre nagyobb a valószínűsége, hogy választások lesznek Ukrajnában.

Zelenszkij már a politikai jövőjét kezdi el építeni / Fotó: AFP

A legszembetűnőbb példa erre az, hogy csütörtökön Zelenszkij beszélt azzal a férfival, akit széles körben a legnagyobb kihívójának tartanak: a volt főparancsnokkal, Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete. Kettejük viszonya 2024-ben romlott meg, miután az előző évben kudarcba fulladt ukrán ellentámadás végül a tábornok leváltásához vezetett.

Találkozók sora, Zelenszkij újrapozicionálja magát

A hét elején az elnök azt is bejelentette, hogy más, nagy ismertségű személyiségekkel is találkozott, akikről úgy tartják, hogy beléphetnek a politikába.

Köztük volt Szerhij Pritula, egy volt televíziós műsorvezető, akinek jótékonysági szervezete az ukrán fegyveres erőket támogatja, valamint

a népszerű nacionalista aktivista, Szerhij Szternenko.

A Bloomberg értékelése szerint az egymást követő találkozók arra utalnak, hogy Ukrajna elnöke igyekszik biztosítani pozícióját a háború utáni politikában. Zelenszkij legutóbbi tárgyalópartnereiben az a közös, hogy mindannyian népszerűek, és egy esetleges választáson potenciális kihívóknak számítanak.

Kétségtelen, hogy mindez a lehetséges elnökválasztás kontextusában történik

– mondta Volodimir Feszenko, a kijevi Penta Kutatóintézet vezetője. Feszenko szerint az elnöki találkozók célja az lehet, hogy Zelenszkij erősítse saját népszerűségét azáltal, hogy népszerű közéleti szereplőkkel mutatkozik együtt. Cél az is, hogy javuljanak kapcsolatai a lehetséges ellenzéki vezetőkkel, vagy megpróbálhatja szövetségesként a saját táborába vonni őket.

Ukrajna az Egyesült Államokkal hosszú hetek óta próbál meg tető alá hozni egy béketervet, amelyet később Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kívánnak bemutatni – valószínűleg kétséges sikerrel.

A húsz pontból álló tervezetben szerepel, hogy a tűzszünet elérése után a lehető leghamarabb elnökválasztást kell tartani – ezt a követelést Donald Trump amerikai elnök is megfogalmazta.

Az ukrán alkotmány szerint hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani – Zelenszkij eddig ezt ki is használta hatalma bebiztosítása érdekében. Viszont ez azzal járt, hogy erősen megkérdőjeleződött a legitimációja. Bár az elnök továbbra is élvezi a legtöbb ukrán bizalmát, megítélését nemrég jócskán megtépázta mandátuma eddigi legnagyobb korrupciós botránya.