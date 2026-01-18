Nagyon nagy a baj az ukrán költségvetéssel, még az irdatlan EU-pénzekkel se jön ki a matek, ez Zelenszkij bukásához vezethet

Az Európai Bizottság által ígért 90 milliárd eurós hitelnek csupán egyharmadát kapja az ukrán költségvetés, a többit fegyverbeszerzésekre kell fordítani. Így Ukrajnának további finanszírozási forrásokat kell keresnie – írja Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző az Unian című portálon megjelent cikkében.

Zelenszkij a törvényhozásban – az ukrán költségvetés még az uniós támogatásokkal se jön ki / Fotó: AFP

A költségvetési finanszírozás kisebb, mint korábban vártuk – 50 milliárd euróra számítottunk

– írta.

Így előfordulhat, hogy Ukrajna idén nem rendelkezik elegendő forrással (évente 15 milliárd euróba kerül Ukrajna finanszírozása). Ez elég aggasztó jelzés, és a hrivnya gyengítése a dollárral és az euróval szemben arra utal, hogy ezek irányított lépések a költségvetés finanszírozásának biztosítására – magyarázta a szakértő.

Az ukrán költségvetés nem számolt a többletkiadásokkal

Az elemző hangsúlyozta, az állami költségvetésben nem szerepel plusz 300 milliárd hrivnya a katonáknak szóló kifizetésekre, amelyeket a parlament egyébként korábban már jóváhagyott.

Az idei évre körülbelül 26 milliárd dollár pénzügyi támogatás van megerősítve.

További 2 milliárd dollárt a Nemzetközi Valutaalappal kötött négyéves megállapodás alapján kellene megkapnia Ukrajnának,

ehhez jön 15 milliárd euró az EU-tól.

Összesen ez nagyjából 45,3 milliárd dollár.

Ez elvileg elegendő lenne, de tekintettel arra, hogy a megszavazott költségvetés nem számol a külön törvényben a katonáknak biztosított 300 milliárd hrivnyával, nyilvánvaló, hogy további 5-7 milliárd dollárra lesz szükség – írta az elemző, hozzátéve, hogy a nemzeti deviza leértékelése önmagában nem képes ekkora összeget előteremteni.

Ukrajnának a finanszírozást a belföldi és a nemzetközi piacon egyaránt keresnie kell majd, partnerekkel kell tárgyalnia

– összegezte Sevcsisin.

Kétfelé osztja a pénzt az EU

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az EU az Ukrajnának jóváhagyott 90 milliárd eurót két részre osztja: egyharmadát a költségvetés általános támogatására, kétharmadát pedig katonai szállításokra. Ez utóbbi tételt az EU- és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiból származó berendezések beszerzésére használják fel – írja a KISzó.