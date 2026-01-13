Deviza
EUR/HUF386,7 -0,12% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,83 -0,07% RON/HUF75,98 -0,08% CZK/HUF15,96 +0,14% EUR/HUF386,7 -0,12% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,83 -0,07% RON/HUF75,98 -0,08% CZK/HUF15,96 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX118 617,19 +1,05% MTELEKOM1 852 -0,65% MOL3 248 +1,6% OTP37 780 +1,4% RICHTER10 280 +0,78% OPUS551 -0,91% ANY7 760 +0,26% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 329,09 -0,05% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 584,42 +0,03% BUX118 617,19 +1,05% MTELEKOM1 852 -0,65% MOL3 248 +1,6% OTP37 780 +1,4% RICHTER10 280 +0,78% OPUS551 -0,91% ANY7 760 +0,26% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 329,09 -0,05% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 584,42 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Andrej Babis
csehország
Ukrajna

A V4-ből leplezték le az oroszok elleni titkos műveletet, 700 millió eurót adhatott Csehország fegyverekre

Az előző cseh kormány titokban 700 millió eurót különített el fegyverekre az ukrán fegyveres erők számára. Andrej Babis ezt a pénzt a továbbiakban nem szándékozza Ukrajnába küldeni, viszont újra szorosabbra fűzheti a V4-országok kapcsolatait (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország).
Csókási Annamária
2026.01.13., 13:48

Az előző cseh kormány több százmillió eurót költött lőszerre az ukrán fegyveres erők számára – jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök.

Babis andrej cseh
Andrej Babis cseh miniszterelnök mandátumra lépése óta több V4-es érdeket erősítő kijelentést is tett / Fotó: Anadolu via AFP

A cseh költségvetés titokban 17,1 milliárd koronát fektetett be fegyverekbe, mindezt elrejtették, mindez szigorúan titkos volt

– idézte Babist a Ceské Noviny. A cseh miniszterelnöki hivatal pontosította, hogy több mint 11 milliárd euró (274 milliárd korona) értékű lőszer került Ukrajnába cseh vállalatokon keresztül.

A korábbi kormány tette oda a pénzt Babis szerint

Babis kiemelte, hogy az előző, Petr Fiala vezette kormány eltitkolta a kezdeményezés részleteit. Elődje viszont felháborodását fejezte ki a nyilvánosságra hozatal miatt, és azt állította, hogy az biztonsági fenyegetést jelent. Prága kezdeményezte nagy kaliberű tüzérségi lövedékek begyűjtését harmadik országokból, és azok Ukrán Fegyveres Erőknek történő szállítását. 2024-ben Ukrajna 1,5 millió, 2025-ben pedig további 300 ezer töltényt kapott. Hollandia és Dánia voltak a legaktívabb partnerek a Cseh Köztársasággal való együttműködésben.

Csehország nem támogatja többé Ukrajnát, pénzhiány miatt

Babis december közepén kijelentette, hogy Prága nem garantálja Kijev finanszírozását. Később tisztázta, hogy a hatóságok nem különítenek el forrásokat a rakétakezdeményezésre, de az folytatódhat, ha más országok finanszírozzák. 

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának. Csehország számára sincs pénzünk

– fogalmazott Babis, aki szerint az ország eddig közvetlenül támogatta Kijevet, a jövőben viszont ezt az Európai Unión keresztül tenné. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.

Babis az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója) mozgalom vezetője, amely megnyerte az októberi parlamenti választásokat. December 9-én nevezték ki új miniszterelnöknek. A politikus hangsúlyozta, hogy a cseh kormánynak inkább a belpolitikára kellene összpontosítania, mintsem Ukrajna problémáira.

Egyre kevésbé Ukrajna-támogató a cseh kormány

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Andrej Babis cseh kormányfő Pozsonyban találkozott Robert Ficóval 2026 januárjában, ahol bejelentették, hogy újraindítják a közös kormányüléseket, és szorosabbra vonják az energetikai együttműködést. A találkozón kritizálták az EU energiapolitikáját, valamint sürgették a V4 feltámasztását.

Andrej Babis cseh kormányfő első hivatalos külföldi útját Szlovákiába tette. A viszony a korábbi Petr Fiala vezette cseh kormány idején romlott meg külpolitikai nézetkülönbségek – különösen Ukrajna támogatása – miatt, ami a közös kormányülések felfüggesztéséhez vezetett.

Nagyobb figyelmet kapott a Visegrádi Négyek (V4) csoportja is: Szlovákia nyáron átveszi az elnökséget, és önálló, érdekvezérelt pozíciókat dolgozna ki. Babis kiemelte a V4 korábbi sikereit, például a migrációs kvóták megakadályozásában, míg gyengülésének okaként a lengyel–magyar ellentéteket említette.

Kijev fejvesztve próbálja fenntartani a fegyverellátását

Kijev új gazdasági és katonai stratégiát készít elő: hivatalossá teszik az eddig a feketepiacon folyó ukrán fegyverexportot, és elkezdik értékesíteni azokat a készleteket, amelyek a védelemhez szükséges mennyiségen felül is rendelkezésre állnak.

Ahogy korábban megírtuk, az új koncepció lényege, hogy a fölösleges fegyverek – például tengeri drónok vagy páncéltörő eszközök – értékesítéséből származó bevételt új dróngyártási kapacitások kiépítésére fordítanák. A fronton ugyanis hatalmas igény van a pilóta nélküli eszközökre, amelyek kulcsszerepet játszanak a harcokban.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
vasút

Ez már az utolsó simítás a Budapest-Belgrádon: lehullt a lepel az irányítóközpontról, zajlik a sötétüzemi próba

Egyre közelebb kerül az időpont, amikor felszállhatnak az első utasok a BuBéra.
10 perc
Németország

Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: meglepő, mi mentheti meg a céget

A vállalat problémái szorosan összefonódnak a romló német iparpolitikai környezettel.
2 perc
ónos eső

Kiderült, hová irányította a magyar légtérből a repülőket a HungaroControl

Irány Belgrád, Zágráb és Graz.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu