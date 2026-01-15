Brutális autópálya-baleset történt: felrobbant egy üzemanyag-szállító tartálykamion, teljes az útzár az egyik legforgalmasabb sztrádán Szlovéniában – videón a tűz

Eloltották a Slovenska Bistrica közelében az autópályán történt baleset során keletkezett tüzet – számolt be a Delo.

Brutális autópálya-baleset történt / Fotó: Gasilci 112 / Facebook

Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A szlovén Állami Közutak Közlekedési Információs Központja szerint a Slovenske Konjice és a Slovenska Bistrica Dél kereszteződése közötti autópálya továbbra is mindkét irányban le van zárva, és a lezárás várhatóan hosszú ideig tart.

A forgalmat a helyi utakra terelik, ami forgalmi dugókat okoz.

„Reggel 8 óra körül értesítettek minket egy közlekedési balesetről az A1-es autópályán, a Slovenska Bistrica kereszteződésnél.

Az elsődleges információk szerint a közlekedési baleset akkor történt, amikor egy üzemanyagot szállító tartálykocsi vezetője Maribor felé haladt. A teherautó felborult és átcsúszott a másik,

Ljubljana felé tartó sávba, amelyet egy utassal közlekedő kisebb teherautó sofőrje vezetett. A legfrissebb információk szerint két ember megsérült, a kisebb teherautó sofőrje, aki a járműbe szorult, a baleset helyszínén meghalt. Ez az első halálos áldozat a Maribori Rendőrkapitányság körzetében történt utakon idén” – közölte a rendőrség.

A tüzet röviddel délelőtt 10 óra után sikerült eloltani: a Slovenska Bistrica-i Tűzoltóság mintegy 70 tűzoltója vett részt a bevetésben.

Egy benzinüzemanyagot szállító tartálykocsi is érintett volt a balesetben – erősítette meg a Petrol az STA-nak: „A szállítást egy szerződéses szállítmányozó cég végezte, amellyel együttműködünk.”

„Minden szükséges figyelemmel kísérjük és kezeljük az eseményt” – nyilatkozták, hozzátéve, hogy egyetlen tartálykocsi meghibásodása nem befolyásolja a piaci ellátást. „Logisztikai folyamatainkat úgy terveztük, hogy előre nem látható körülmények között is biztosítsák a megbízható ellátást” – nyilatkozták.