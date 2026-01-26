Vége, nincs tovább: nem adják oda Ukrajnának a harci repülőgépeket, eljött a fordulat az uniós országban – „Az ügy lezárva”

A cseh politikában éles fordulatot hozott az Ukrajnának esetlegesen átadható L–159-es harci repülőgépek ügye: a vezető kormányzati szereplők egyértelműen lezártnak tekintik a kérdést. Andrej Babis határozottan kijelentette, hogy Csehország nem ad át ilyen típusú katonai eszközöket Ukrajnának, és szerinte erről további vitát nyitni értelmetlen. Megfogalmazása szerint „nincs és nem is lesz” L–159-es Ukrajnának, az ügyet végleg lezártnak tekinti.

A volt miniszterelnök különösen élesen bírálta Karel Rehka vezérkari főnököt, aki korábban elképzelhetőnek nevezte a repülőgépek értékesítését. Babis szerint a katonai vezető túllépte a hatáskörét, amikor nyilvánosan szembement a kormány és a védelmi miniszter álláspontjával. Úgy fogalmazott, Rehkának „tudnia kellene, hol a helye”, és nem elfogadható, hogy a saját politikai feletteseivel ellentétes üzeneteket közvetít.

A vita azért kapott különösen nagy hangsúlyt, mert Petr Pavel ukrajnai látogatása során támogatóan nyilatkozott arról, hogy

Prága akár négy L–159-es harci repülőgépet is eladhatna Kijevnek.

Ezt az álláspontot osztotta a vezérkari főnök is, miközben a kormány és több parlamenti erő, köztük az ellenzék egy része, határozottan elutasította a felvetést. Babis szerint az államfő megszólalásai már egy kampányidőszak logikáját tükrözik.

A politikus hangsúlyozta: nem kíván további energiát fordítani a kérdésre, mert álláspontja szerint a döntés megszületett, és azon nincs mit módosítani. A cseh belpolitikai vita ezzel új szakaszba lépett, ahol a hangsúly már nem azon van, hogy Prága milyen katonai eszközökkel segítheti Ukrajnát, hanem azon, hogy a kormány világos határt húzott, és deklarálta: a harci repülőgépek átadása nem része a cseh támogatási politikának.

A kormánykoalíció döntését nem kizárólag politikai, hanem kifejezetten katonai és költségvetési szempontok is indokolták. Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke hangsúlyozta: az L–159-esek nem kiselejtezett eszközök, hanem a cseh hadsereg aktív fegyverrendszeréhez tartozó, továbbra is harcképes repülőgépek.

Bár piaci értékük az évek során jelentősen csökkent, pótlásuk rendkívül költséges lenne,

ami ellentmondana a jelenlegi kormány azon célkitűzésének, hogy megerősítse az ország légvédelmi képességeit.