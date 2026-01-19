Hirtelen rácsapta az ajtót Zelenszkijre az egyik legfontosabb európai szövetségese: mégse adja el Ukrajnának a harci repülőgépeit – kitört a botrány

Csehország nem ad el Ukrajnának L–159-es típusú repülőgépeket, döntött a cseh kormánykoalíció – jelentette ki Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke a koalíciós pártvezetők tanácskozása előtt hétfőn Prágában. Bár a szóba jövő repülőgépeknek már alacsony az üzleti értékük, de harcképességük magas. Ráadásul új gépek beszerzése nagyon sokba kerülne Csehországnak.

Ukrajna nem kap Csehország L–159-es típusú repülőgépeiből / Fotó: Radek Mica / AFP

Petr Pavel államfő vasárnap közölte, hogy Ukrajna néhány régebbi L–159-es repülőgépet venne Csehországtól, ami szerinte a gyártó cég számára jó üzleti lehetőség. A jelenleg a cseh hadsereg rendelkezésére álló négy darab L–159-es repülőgép eladása Ukrajnának elfogadható kockázat az ország biztonsága szempontjából – jegyezte meg az elnök.

Tomio Okamura leszögezte, hogy nem kiselejtezett, csak régebbi gépekről van szó, amelyek a cseh hadsereg fegyverzetéhez tartoznak. A politikus azt mondta, hogy a gépek eladásával az előző kormányzati ciklusban a hadsereg vezérkara is foglalkozott, s a katonák sem voltak biztosak abban, hogy jó lenne-e azokat Ukrajnának adni.

„A gépek beszerzési ára nagyon magas, a mai maradék ár pedig ennek a töredéke. Ráadásul Csehországnak újra be kellene szereznie ilyen repülőgépeket. Az eladással ténybeli és szakmai okokból nem értek egyet” – mondta az SPD elnöke újságíróknak. Rámutatott: miután az új kormány célja, hogy megerősítse Csehország légvédelmét, az L–159-esek eladásával Jaromír Zuna védelmi miniszter sem ért egyet. Zunát, aki hivatásos katona volt, az SPD jelölte a minisztérium élére.

Csehországban nem teljes az egyetértés

Petr Pavel cseh államfő múlt heti ukrajnai látogatásakor néhány kisebb repülőgépet, veszélyt jelző eszközöket, valamint áramfejlesztőket ajánlott fel az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak. Petr Macinka külügyminiszter vasárnap a köztelevízióban, bírálta az elnököt, hogy kijelentéseit nem egyeztette a kormánnyal, s úgy viselkedett, mint elefánt a porcelánboltban. A cseh államfő vasárnap este, mielőtt a Vatikánba indult volna, a prágai repülőtéren újságírók előtt elutasította a külügyminiszter bírálatát.