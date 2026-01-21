Egész Iránt felrobbantja Trump, ha szükség van rá – „Töröljék el őket a Föld színéről!"

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megtorlással fenyegette Iránt, amennyiben a perzsa állam megpróbálná megölni őt. Az amerikai elnök a NewsNationnak adott interjúban elmondta, hogy erre az esetben nagyon egyértelmű utasításokat adott: töröljék őket a föld színéről.

Donald Trump brutális válaszcsapást helyezett kilátásba / Fotó: Celal Gunes / AFP

„Ha bármi is történik, az egész országot felrobbantják. Határozottan és keményen lecsapnék rájuk. És nagyon egyértelmű utasításaim vannak” – jelentette ki az amerikai vezető.

Korábban az iráni fegyveres erők vezérkarának képviselője, Abolfazl Shekarchi tábornok kijelentette, hogy Teherán nem tulajdonít nagy jelentőséget Donald Trump fenyegetéseinek, és az iráni vezetés ellen irányuló amerikai katonai akciók nem maradnak válasz nélkül – emlékeztetett az Interfax orosz hírügynökség.

Shekarchi súlyos megtorló intézkedésekkel fenyegetőzött abban az esetben, ha az Amerikai Egyesült Államok katonai akciót indítana az iráni vezetés ellen. Szombaton Trump a Politicónak adott interjúban kijelentette, hogy szerinte ideje lenne új vezetést keresni Iránban.

Donald Trump korábban már figyelmeztetett, hogy kemény fellépéssel válaszol Iránra a országban elterjedt zavargások leverése miatt. A múlt héten azonban az amerikai elnök kijelentette, hogy információi szerint az iráni hatóságok már nem tervezik a tüntetésekben részt vevő emberek kivégzését.

December 28. óta tömeges tüntetések zajlanak Iránban a súlyos gazdasági válság, a magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, az üzemanyag- és áramhiány miatt, de a tiltakozás egyre inkább politikai felhangot is kap. Sokan a teokratikus rezsim bukását követelik, amely a hozzá nem értéssel, a rossz gazdálkodással és a korrupcióval csődbe vitte az országot. A gazdasági problémákhoz azonban nagyban hozzájárultak az amerikai szankciók is. Olajnagyhatalomról van szó, amely kincset érő energiavagyona ellenére rogyik térdre gazdasági értelemben, ahogy Venezuelával is megtörtént.