Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb kéthajtóművese

Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópályán – egy teljes szakaszt lezártak a baleset miatt

A kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.
VG/MTI
2026.01.13, 08:20
Frissítve: 2026.01.13, 08:43

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.

Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópályán – egy teljes szakaszt lezártak a baleset miatt / Fotó: autopalyahirek.hu

Az elmúlt napokban több baleset történt a hóhelyzet miatt: a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Vácduka külterületén, a 21113-as úton az Aszód–Vác között közlekedő menetrend szerinti autóbusz a hókásás úton megcsúszott és az árokba borult, a járművön utazó nyolc ember közül ketten könnyű sérülést szenvedtek. A közútkezelői helyzetképek alapján közben több ponton is ütközések és megcsúszások nehezítették a forgalmat: 

az M0-s autóúton az M5-ös felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél kamion és személyautó karambolozott, 

az M25-ösön egy személygépkocsi szalagkorlátnak csapódott, az M3-as autópályán pedig Budapest irányába, az M30-as csomópontjánál történt baleset, ami miatt sávzárásra volt szükség. A 4-es főúton Nyírtass és Pátroha között személyautó ütközött teherautóval, a forgalmat az érintett szakaszon megállították, Komárom–Esztergom vármegyében, Szárliget térségében pedig egy busz csúszott meg a Biatorbágy–Tatabánya összekötő úton, ami szintén forgalomkorlátozással járt.

Részleges felhajtási tilalmat vezetnek be az egyik legfontosabb autópályán

A várható ónos eső miatt hétfő éjszakától több gyorsforgalmi útszakaszon ideiglenesen megtiltják a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik közlekedését, elsősorban Nyugat- és Északnyugat-Magyarországon. A korlátozás az M85-ös és az M86-os autóutak mellett keddtől az M1-es autópálya Hegyeshalom és Budapest közötti szakaszát, valamint az M15-öst is érinti. A rendőrség vasárnap 106 közlekedési balesetnél intézkedett, halálos eset nem történt, ugyanakkor 12 baleset személyi sérüléssel járt. 

A HungaroMet előrejelzése szerint a Dunántúlon havazás, majd ónos eső várható, miközben az ország keleti felén akár mínusz 15 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és azt kérik, hogy ahol ónos eső miatt riasztás van érvényben, aki teheti, maradjon otthon a balesetek megelőzése érdekében.

