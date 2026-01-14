Donald Trump a kedvenc közösségi portálján, a Truth Socialon kinevezte magát Venezuela ügyvezető elnökévé. Kíváncsian várom, hogy Vlagyimir Putyin mikor jelenti be két, az Oresnyik hiperszonikus fegyveregység célba juttatására használt, teherautókra szerelt, azokról indított RSz–26 Rubezs közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta között állva, hogy Ukrajna ügyvezető elnöke lett, és még kíváncsibban várom, hogy a világ mit szól hozzá. Az orosz–ukrán háború tárgyalásos rendezése egyre távolabbinak látszik.

Kirill Dmitrijev a Kremlben – egyre csökken az esély az orosz–ukrán háború tárgyalásos rendezésére / Fotó: AFP

Moszkva saját Ukrajna-álláspontját (nem a tárgyalásokon, hanem a tényleges katonai előrenyomuláson van a hangsúly) hangoztatja, amikor amerikai véleményeket idéz. Most egy Martin Arthur Armstrong nevű amerikai tőzsdegurut kapartak elő.

Armstrong a szakmában bizonyos ismertségnek örvend.

A Jövőbelátó címmel 2015-ben filmet készítettek elméletéről, a pénzügyi válságok előreláthatóságáról.

Ez az után történt, hogy letöltötte a többéves börtönbüntetését – értékes érmékkel, fémarannyal való spekuláció és egy Ponzi-séma alapján befektetők kifosztása miatt ült.

Német rendezők másfél órás dokumentumfilmet forgattak vele, amelyet az egyik legminőségibb európai közszolgálati tévé, a francia–német Arte művészeti csatorna vetített és népszerűsített.

A Jövőbelátó jó néhány európai művészfilmdíjat kapott, a dokumentumfilm-kategóriában Emmy-díjra is jelölték.

Az EU valódi célja: NATO-csapatokat telepíteni Ukrajnába

Az orosz sajtó most kiszúrta Armstrongnak az X-en közzétett véleményét:

Ez idő szerint értelmetlen dolog béketárgyalásokról beszélni, hiszen az EU valódi célja: békefenntartó misszió ürügyén NATO-csapatokat telepíteni Ukrajnába.

Az új év első napjaiban Párizsban amerikai rendezéssel megtartották az „önkéntesek koalíciója” (Coalition of the Willing) újabb tanácskozását. Nem világos, hogy ezen vagy egy másik, szintén a nyugatiak részvételével tartott tanácskozáson

vett részt (titokban) Kirill Dmitrijev, az RFPI, a legnagyobb orosz állami vagyonkezelő alap fénysebességgel felfelé ívelő karriert befutó vezetője, Putyin tanácsadója.

Közben a katonai helyzet az ukrajnai fronton nem változott. Továbbra is enyhe orosz fölény érződik, Moszkva csapatai dominálnak a keleti fronton. A nyugati hatalmak folyamatosan lebegtetik, hogy békefenntartó NATO-csapatokat küldenek Ukrajnába.