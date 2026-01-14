Románia csak most jött rá: pont a legértékesebb területét nem védi a NATO, szabad préda az oroszoknak – most őrült fegyverkezésbe kezd

A Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, ezért Románia számára kiemelten fontos, hogy gondoskodjon a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről – figyelmeztetett Vlad Gheorghita, a román hadsereg vezérkari főnöke.

Románia számára kulcsfontosságú a Fekete-tenger védelme / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

A Hotnews.ro hírportál által idézett katonai vezető szerdán újságírók előtt úgy értékelte: fennáll az interferenciák kockázata, vagyis az, hogy orosz repülőgépek vagy hajók behatolása veszélyeztesse az Európai Unió legnagyobb, mintegy 100 milliárd köbméterre becsült gáztartalékának kiaknázását.

Vlad Gheorghita azt mondta, hogy Romániának fejlesztenie kell a kiemelt fontosságú infrastruktúra védelmére irányuló képességeit a Fekete-tengeren. Ezt szolgálja az a két aknaszedő hajó, amelyet Nagy-Britanniától vásárolt, illetve az a felderítésre, kutató- és mentőakciókra, terrorizmus elleni műveletekre, parti és nyílt vízi járőrözésre, valamint speciális tengeri műveletekre alkalmas korvett, amelynek megvásárlásáról decemberben írt alá szerződést Törökországgal.

A vezérkari főnök elismerte, hogy a korvettet a légelhárító rakéták és torpedók nélkül állítják szolgálatba, és egyelőre nem dőlt el, hogy hol és mikor szerelik fel ezekkel a rendszerekkel.

Törökország fontos partner Románia számára

Virgil Balaceanu nyugalmazott tábornok, a román tartalékos tisztek egyesületének elnöke a Digi24 hírtelevízió műsorában szerdán úgy értékelte, hogy Románia több fontos alkalmat is elszalasztott haditengerészetének fejlesztésére, így jelenleg nincsenek harci képességekkel is rendelkező hadihajói, flottája csak járőrözésre és aknamentesítésre alkalmas.

Románia alapvető érdeke, hogy külpolitikáját ne azokhoz igazítsa, akik diktatúrának bélyegzik Recep Tayyip Erdogan török elnök kormányzatát, hanem inkább Törökország ügyvédjeként lépjen fel, és fejlessze katonai együttműködését Törökországgal, az egyedüli parti országgal, amely nagyobb haderővel rendelkezik a Fekete-tengeren Oroszország itt állomásozó, a háború által megtizedelt flottájánál – vélekedett a nyugalmazott tábornok.