Energiavészhelyzetet hirdetett ki Zelenszkij: a fagy és az oroszok együtt támadtak az ukránokra

Két helyről is komoly nyomás nehezedek az ukránok kritikus infrastruktúrájára. Volodimir Zelenszkij rendkívüli állapotot és számos intézkedést is bejelentett.
VG
2026.01.14, 19:35
Frissítve: 2026.01.14, 19:53

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot hirdetett Ukrajna energetikai szektorában, kiemelt figyelmet fordítva Kijevre. Az ország és különösen a főváros rendkívül nehéz időszakot él át, ugyanis az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett a kritikus infrastruktúra, és egyes területeken a lakosok fagypont alatti hőmérsékleten, áram, fűtés és víz nélkül maradtak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijev, Ukrajna orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök különösen nehéz télnek néz elébe / Fotó: Alex Mita / AFP

Zelenszkij egyúttal bejelentette, hogy Kijevben egy munkacsoportot hoznak létre, amely éjjel-nappal koordinálja a válaszintézkedéseket, és a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Szmihal vezeti a lakosság és a közösségek támogatását célzó erőfeszítéseket a rendkívüli intézkedések keretében – számolt be róla a Kyiv Independent ukrán hírportál.

„Az orosz támadások és a romló időjárási körülmények együttes következményei rendkívül súlyosak” – írta Volodimir Zelenszkij a Telegram-csatornáján.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a kormány fokozni fogja az erőfeszítéseket külföldi partnereivel, hogy kritikus fontosságú energetikai berendezéseket szerezzen be, növelje az áramimportot és további támogatást biztosítson, miközben egyszerűsíti a szabályokat, hogy a szükségállapot idején a tartalék energetikai berendezéseket csatlakoztathassák a hálózatra.

Rendkívüli intézkedéseket is bevezetett Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij azt is elmondta, hogy elrendelte a éjféli kijárási tilalom felülvizsgálatát, hogy az emberek korlátlanul hozzáférhessenek a Kijevben felállított úgynevezett „legyőzhetetlenségi pontokhoz”, amelyek áramot és fűtést biztosítanak. A város további pontok felállítását is tervezi. A kijárási korlátozás a hadiállapot kezdete, vagyis az orosz-ukrán háború 2022 februári kitörése óta érvényben van.

Az oktatási minisztérium és a helyi hatóságok várhatóan javaslatokat nyújtanak be a kormánynak arra vonatkozóan, hogy a rendkívüli állapot idején milyen formában járjanak a gyerekek iskolába.

Oroszország az elmúlt napokban rakétákkal és drónokkal bombázta Kijevet és Ukrajna több más pontját is. A támadások következtében január 13-án a főváros csaknem 70 százaléka maradt áram nélkül. Az energiaszolgáltatók igyekeznek mielőbb kijavítani a károkat, azonban a fagyos hőmérséklet megnehezíti a munkát, és a pótalkatrészek is fogynak.

„A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az ukrán állami vészhelyzeti szolgálata éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Sok olyan kihívással nézünk szembe, amely sürgős megoldást igényel” – írta bejegyzésében Volodimir Zelenszkij.

