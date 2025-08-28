Ukrán logika: lehetetlenítsd el az egyik legnagyobb beszállítódat

Ukrajna növeli az Indiából és Szlovákiából származó olajtermékek importját – írja egy orosz olajpiaci portál. Szakértőktől úgy értesült, hogy az elmúlt hónapokban az indiai eredetű üzemanyag – elsősorban a dízel – főként Románián keresztül, a Dunán tartályhajókkal érkezett az országba.

Szívesen látja Ukrajna az indiai dízelt / Fotó: TTstudio / Shutterstock

Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, keleti szomszédunk elsősorban Lengyelországból vásárolt üzemanyagot, azaz dízelt és más termékeket. A nagyobb mennyiségek most inkább délről, azaz Görögországból, Törökországból és Indiából érkeznek. Törökország és India az elmúlt három évben jelentősen növelte az Oroszországból vásárolt olajból felépített készleteit.

Kijev fő üzemanyag-szállítói egyben nagy orosz olajvásárlók

Ukrajna júliusban naponta átlagosan mintegy 2,7 ezer tonna indiai dízelolajat vásárolt, ez az ország havi dízelfelhasználásának közel 15 százaléka. India beszállítási aránya volt a legmagasabb az országé között. Míg az Indiából származó import súlya 2024-ben alig érte el a 2 százalékot, az idei első fél évben 10 százalékra nőtt.

Ukrajna másik fontos üzemanyag-beszállítója Szlovákia. Északi szomszédunk olajellátása a lap szerint kizárólag az orosz olajtól függ. Ez az olaj az elmúlt három hónapban háromszor is megtámadott Barátság II. kőolajvezetéken érkezik. (A legutóbbi támadás miatt pillanatnyilag áll rajta a szállítás, amely várhatóan napokon belül újraindul.) Mindazonáltal érthető a szlovák felháborodás: éppen az az orosz olaj nem érkezik meg Szlovákiába, amelyből az ukrán piacra is készülne a dízel. Igaz, mint a Világgazdaság a napokban megírta, az eredetileg sokkal nagyobb tétel továbbítására épített csövön egyébként sem folyamatos a szállítás, így Szlovákia még a mostani importkieséssel is hozzájuthat az általa erre a hónapra rendelt mennyiséghez.

Törökország majdnem ugyanannyi üzemanyagot szállít Ukrajnába, mint India és Szlovákia. Részesedése Ukrajna importján belül (különböző becslések szerint) 2025 júliusában 12 százalék körül mozgott.

Tehát Ukrajna mindhárom fő olajtermék-beszállítója hatalmas mennyiségű orosz olajat vásárol, és Szlovákia – mint olvasható nem is fér hozzá más forráshoz. India olajimportjában az Oroszországból származó mennyiség aránya 2024 végére közel 40 százalékra nőtt, a törökországiban pedig 50 százalékra. Ezen országok a lap szerint nem is titkolják, hogy orosz nyersanyagból készült olajtermékeket exportálnak, ahogyan állítólag ukrán elemzők is „orosz nyomkövetésű” beszerzésről beszélnek. Ennek alapján kimondható, hogy az Ukrajnába érkező dízel jelentős részét orosz olajból állítják elő. Hasonló a helyzet a földgázzal is, de itt Ukrajna jórészt Magyarországtól és Szlovákiától függ. (Vásárol Lengyelországtól és Romániától/Modáviától is). Magyarország és Szlovákia döntően Oroszországtól szerzi be a gázt.