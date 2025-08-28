Ukrán logika: lehetetlenítsd el az egyik legnagyobb beszállítódat

Ukrajna növeli az Indiából és Szlovákiából származó olajtermékek importját – írja egy orosz olajpiaci portál. Szakértőktől úgy értesült, hogy az elmúlt hónapokban az indiai eredetű üzemanyag – elsősorban a dízel – főként Románián keresztül, a Dunán tartályhajókkal érkezett az országba.
Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, keleti szomszédunk elsősorban Lengyelországból vásárolt üzemanyagot, azaz dízelt és más termékeket. A nagyobb mennyiségek most inkább délről, azaz Görögországból, Törökországból és Indiából érkeznek. Törökország és India az elmúlt három évben jelentősen növelte az Oroszországból vásárolt olajból felépített készleteit.
Ukrajna júliusban naponta átlagosan mintegy 2,7 ezer tonna indiai dízelolajat vásárolt, ez az ország havi dízelfelhasználásának közel 15 százaléka. India beszállítási aránya volt a legmagasabb az országé között. Míg az Indiából származó import súlya 2024-ben alig érte el a 2 százalékot, az idei első fél évben 10 százalékra nőtt.
Ukrajna másik fontos üzemanyag-beszállítója Szlovákia. Északi szomszédunk olajellátása a lap szerint kizárólag az orosz olajtól függ. Ez az olaj az elmúlt három hónapban háromszor is megtámadott Barátság II. kőolajvezetéken érkezik. (A legutóbbi támadás miatt pillanatnyilag áll rajta a szállítás, amely várhatóan napokon belül újraindul.) Mindazonáltal érthető a szlovák felháborodás: éppen az az orosz olaj nem érkezik meg Szlovákiába, amelyből az ukrán piacra is készülne a dízel. Igaz, mint a Világgazdaság a napokban megírta, az eredetileg sokkal nagyobb tétel továbbítására épített csövön egyébként sem folyamatos a szállítás, így Szlovákia még a mostani importkieséssel is hozzájuthat az általa erre a hónapra rendelt mennyiséghez.
Törökország majdnem ugyanannyi üzemanyagot szállít Ukrajnába, mint India és Szlovákia. Részesedése Ukrajna importján belül (különböző becslések szerint) 2025 júliusában 12 százalék körül mozgott.
Tehát Ukrajna mindhárom fő olajtermék-beszállítója hatalmas mennyiségű orosz olajat vásárol, és Szlovákia – mint olvasható nem is fér hozzá más forráshoz. India olajimportjában az Oroszországból származó mennyiség aránya 2024 végére közel 40 százalékra nőtt, a törökországiban pedig 50 százalékra. Ezen országok a lap szerint nem is titkolják, hogy orosz nyersanyagból készült olajtermékeket exportálnak, ahogyan állítólag ukrán elemzők is „orosz nyomkövetésű” beszerzésről beszélnek. Ennek alapján kimondható, hogy az Ukrajnába érkező dízel jelentős részét orosz olajból állítják elő. Hasonló a helyzet a földgázzal is, de itt Ukrajna jórészt Magyarországtól és Szlovákiától függ. (Vásárol Lengyelországtól és Romániától/Modáviától is). Magyarország és Szlovákia döntően Oroszországtól szerzi be a gázt.
Ukrajna magas felárral juthat az orosz olajból készült olajtermékekhez, hiszen már az olaj Indiába történő elszállítása is drága. A 2022-ben még üzemelő hét ukrajnai finomítóból már egy sem működik, vagyis Ukrajna kénytelen szinte bármilyen üzemanyagot megvásárolni, amelyet felajánlanak neki. (Talán a kremencsugi finomító üzemel néha, de folyamatosan ki van téve az orosz rakéta- és dróntámadásoknak.) Pusztulnak az ukrajnai olajraktárakat is, mint például az odesszai.
Az ukrán Energiaügyi Minisztérium honlapja szerint tavaly az ország 16 országból importáltak dízelolajat. Ezek közül az első ötből érkezett a teljes mennyiség 93 százaléka. A tavalyi első ötben még nem szerepelt India, Törökország és Szlovákia. A lista élén
állt. A Világgazdaság piaci forrása szerint Magyarország a KGST-időkben lefektetett nyírbogdányi termékvezetéken is visz ki Ukrajnába dízelt. Ukrajna magyarországi nagykövetségének honlapján az olvasható, hogy Magyarországról 2022-ben (tehát két évvel korábban) a Szamara-Nyugati Határ nevű olajvezetéken 114 ezer tonna dízelt szállítottak Ukrajnába.
Az együtt 50 százalékot kitevő Görögország és Románia a földrajzi elhelyezkedésének és megfelelő infrastruktúrának köszönhetően már korábban is fogadhatott volna több török és indiai olajterméket, de benzin- és dízeleladásuk hivatalosan görög és román eredetű volt. Az Oilcapital szerint Romániának öt működő finomítója van, ezek együttes kapacitása évi körülbelül 13,7 millió tonna olajtermék. Ezzel szemben nyilvános adatok csak négy működő romániai finomítóról tudnak, ezek a Petrobrazi, a Petrotel, a Petromidia és a Vega, de az utóbbi kapacitása elég kicsi. ((Még kettő szünetel és kettő végleg leállt.) A hivatalos romániai statisztika szerint az országban 2024-ben 11,94 millió tonna finomított olajterméket állítottak elő. Szintén erősen eltér a lap által a görög olajfeldolgozó-kapacitásokról az elmúlt évekre írt évi 24 millió tonnás adat a hivatalostól, amely 2024-re 30,8 millió tonnát ad meg. Bár e különbségek alapján már erősen hozzávetőlegesnek kell tekintenünk a lap két további adatát is, amelyek szerint a romániai olajfeldolgozásnak a 40, a görögnek pedig körülbelül az 50 százaléka megy exportra, az nagyjából
mégis igaz lehet, hogy egyedül e két ország is gondoskodhatna az ukrán gázolajellátás feléről.
Ukrajna tavaly 16 millió tonna dízelt vásárolt. Mindazonáltal e számánál is elakadhatunk. Az orosz Interfax hírügynökség és msá források például ennek a felére, 7,6 millió tonnára tették a teljes 2024-es ukrán olajtermékimportot, amelynek a dízel csak egy része.
Az indiai olaj már több éve megjelent az európai piacon, amit a lap arra vezet vissza, hog India kedvezményesen vásárol orosz olajat. Így India finomítói elfogadhatóbb áron kínálhatják termékeiket az európai vásárlóiknak, mint az európaiak. Jó eséllyel az ukrajnai felhasználó vállalatoknak is jobban megéri indiai és török üzemanyagot vásárolni Görögországon és Románián keresztül, mint európai finomítókból importálni.
Az ukrán Ukranews is az Indiából érkező gázolajbehozatal növekedéséről számolt be, szintén a kördiagramunk forrásaként feltüntetett Naftrynokra hivatkozva.
