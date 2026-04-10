Hatalmas áttörés jöhet, Zelenszkij legfontosabb embere kimondta: „nem hiszem, hogy túl sokáig tart már”
Ukrajna Oroszországgal folytatott tárgyalásainak vezetője szerint hamarosan előrelépés jöhet az orosz-ukrán háború lezáró békemegállapodás felé. Az ukrán katonai hírszerzés egykori vezetője, Kirilo Budanov szerint a konfliktus lezárására már nem feltétlenül kell túl sokat várnunk.
A Bloomberg tudósítása szerint a második világháború óta Európa legvéresebb konfliktusának számító háború lezárását célzó tárgyalások eddig nyilvánosan kevés kézzelfogható eredményt hoztak, Kirilo Budanov úgy gondolja, hogy az egyeztetések egy megállapodás irányába haladnak, mivel már Oroszország is érdekelt a konfliktus befejezésében.
Budanov 2020-tól az 2026 januárjáig az ukrán katonai hírszerzés élén állt, ahol merész, olykor személyesen is irányított rajtaütések szervezésével szerzett hírnevet az orosz erők ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök januárban nevezte ki az elnöki hivatal vezetőjévé. Azóta ő az egyik kulcsszereplője az Ukrajna, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásoknak, amelyek célja az immár ötödik évébe lépő háború lezárása. Emellett meghatározó szerepet játszik az Oroszországgal zajló fogolycserék felügyeletében is, amelyek során több száz ukrán térhetett haza a fogságból. Bár polgári közigazgatási pozícióba került, Budanov megtartotta altábornagyi rangját, ami ritka rálátást biztosít számára az Ukrajnát érintő politikai és katonai kihívásokra.
Oroszországnak is érdeke a háború lezárása az ukrán tárgyaló szerint
Az elnöki hivatal vezetője elismerte, hogy a Washington közvetítésével zajló tárgyalások során eddig mindkét fél maximalista álláspontot képviselt, azonban úgy véli, hogy a kompromisszumkeresés során közeledni fognak egymáshoz az álláspontok.
Budanov szerint Oroszországnak egyértelműen érdeke a megállapodás. „Velünk ellentétben ők a saját pénzüket költik. Ez hatalmas összeg, már ezermilliárdokban mérhető” – mondta. Arra azonban nem tért ki, hogy egy esetleges kompromisszum miként alakulhatna a területi kérdésekben, amelyek a tárgyalások legkényesebb pontját jelentik.
„Végleges döntés még nem született. De elvben ma már mindenki tisztában van azzal, mi az, ami elfogadható. Ez óriási előrelépés” – jelentette ki
Budanov már az orosz-ukrán háború első éveiben is kitűnt az ukránok körében a háború alakulására vonatkozó optimista előrejelzéseivel. A tárgyalások jelenlegi állapotáról adott derűlátó értékelését azonban úgy tűnik, egyes orosz tisztségviselők nem osztják. A Kremlhez közel álló, névtelenséget kérő források szerint a tárgyalásokon eddig kevés valódi előrelépés történt, az egyeztetések nagyrészt elakadtak a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciák kérdésében. A konfliktus rendezése a források szerint szélesebb körű megállapodást igényel Moszkva és Kijev mellett az Egyesült Államok és Európa bevonásával is, miközben vezetőik nem értenek egyet abban, miként kellene lezárni a háborút.
Az egyik forrás szerint az idei tárgyalások egyetlen kézzelfogható eredménye, hogy mindkét fél olyan álláspontokat vázolt fel, amelyek a másik számára elfogadhatatlanok.
Jön a húsvéti tűzszünet
A hétvégi ortodox húsvét alkalmából a felek rövid időre enyhítettek a harcokon. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök késő este elrendelte, hogy erői április 11-én 16 órától szüneteltessék a harci műveleteket egy tűzszünet keretében, amely április 12-ig tart. Volodimir Zelenszkij, aki korábban húsvéti fegyverszünetet javasolt, azt közölte, hogy az ukrán erők tükrözni fogják az orosz hadsereg lépéseit.
Budanov szerint a béketárgyalások egyik kulcsfontosságú eredménye, hogy sikerült bevonni közvetítőként Donald Trump amerikai elnök adminisztrációját.
Elmondta, Ukrajna arra számít, hogy a Fehér Ház vezető tárgyalói, Steve Witkoff és Jared Kushner vezetik majd azt az amerikai delegációt, amely – akár már a jövő héten – Kijevbe látogathat, ami az első ilyen útjuk lenne a háború kezdete óta. Egy, az ügyet ismerő amerikai tisztviselő szerint a kijevi látogatás szóba került, de a Fehér Ház egyelőre nem tűzött ki konkrét időpontot.
Az orosz és az ukrán fél eltérően képzeli el a békét
Oroszország azt szeretné elérni, ha Ukrajna kivonná csapatait az ország keleti részén fekvő Donyecki területről, beleértve olyan térségeket is, amelyek felett az orosz erők a 2014 óta tartó harcok során sem szereztek ellenőrzést. Ukrajna ezzel szemben a jelenlegi frontvonal mentén történő tűzszünet mellett érvel, míg az Egyesült Államok egy úgynevezett szabad gazdasági övezet létrehozását javasolta a térségben.
Ukrajna továbbra is jelentős mértékben függ külföldi szövetségesei — elsősorban az Európai Unió — katonai és pénzügyi támogatásától, és a következő két hónapban kifogyhat a forrásokból, ha nem sikerül felszabadítani a létfontosságú finanszírozást. Az EU által ígért 90 milliárd eurós támogatási csomag első részletét még nem kapta meg, miután Orbán Viktor megvétózta azt, ráadásul az ország az IMF által előírt feltételek egy részét nem tudtam még teljesíteni, ami pedig szükséges lenne a további támogatások folyósításához.
Oroszország gazdasága eközben egyre nagyobb nyomás alá kerül a növekvő költségvetési hiány miatt, amelyet a hadikiadások és a nyugati szankciók által sújtott vállalatok támogatása hajt. Azonban az iráni háború miatt megugró globális olajárak jelentős bevételt biztosítottak Putyin számára, ami enyhítheti a háború finanszírozásával kapcsolatos nyomást.
Nem tárgyal Amerikában az orosz tárgyaló
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja az Amerikai Egyesült Államokba látogatott egy gazdasági kérdésekkel foglalkozó delegáció vezetőjeként, és továbbra is a csoporton belül dolgozik. Azonban nem folytat tárgyalásokat az ukrajnai rendezésről Nem tárgyal Ukrajna rendezéséről – jelentette be pénteken Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője az Interfax orosz hírügynökségnek.
„Igen, megerősíthetem ezt a látogatást. Azonban Kirill Dmitrijev nem tárgyal Ukrajnáról, ez a látogatás nem nem jelenti a béketárgyalások újrakezdését” – mondta újságíróknak Peszkov. Hozzátette, hogy Dmitrijev az Egyesült Államokban tartózkodik, ahol az Egyesült Államok és Oroszország közötti gazdasági együttműködés újraindításáról tárgyal.