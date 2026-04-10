Hatalmas áttörés jöhet, Zelenszkij legfontosabb embere kimondta: „nem hiszem, hogy túl sokáig tart már”

Ukrajna Oroszországgal folytatott tárgyalásainak vezetője szerint hamarosan előrelépés jöhet az orosz-ukrán háború lezáró békemegállapodás felé. Az ukrán katonai hírszerzés egykori vezetője, Kirilo Budanov szerint a konfliktus lezárására már nem feltétlenül kell túl sokat várnunk.

A Bloomberg tudósítása szerint a második világháború óta Európa legvéresebb konfliktusának számító háború lezárását célzó tárgyalások eddig nyilvánosan kevés kézzelfogható eredményt hoztak, Kirilo Budanov úgy gondolja, hogy az egyeztetések egy megállapodás irányába haladnak, mivel már Oroszország is érdekelt a konfliktus befejezésében.

Budanov 2020-tól az 2026 januárjáig az ukrán katonai hírszerzés élén állt, ahol merész, olykor személyesen is irányított rajtaütések szervezésével szerzett hírnevet az orosz erők ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök januárban nevezte ki az elnöki hivatal vezetőjévé. Azóta ő az egyik kulcsszereplője az Ukrajna, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásoknak, amelyek célja az immár ötödik évébe lépő háború lezárása. Emellett meghatározó szerepet játszik az Oroszországgal zajló fogolycserék felügyeletében is, amelyek során több száz ukrán térhetett haza a fogságból. Bár polgári közigazgatási pozícióba került, Budanov megtartotta altábornagyi rangját, ami ritka rálátást biztosít számára az Ukrajnát érintő politikai és katonai kihívásokra.

Oroszországnak is érdeke a háború lezárása az ukrán tárgyaló szerint

Az elnöki hivatal vezetője elismerte, hogy a Washington közvetítésével zajló tárgyalások során eddig mindkét fél maximalista álláspontot képviselt, azonban úgy véli, hogy a kompromisszumkeresés során közeledni fognak egymáshoz az álláspontok.

Budanov szerint Oroszországnak egyértelműen érdeke a megállapodás. „Velünk ellentétben ők a saját pénzüket költik. Ez hatalmas összeg, már ezermilliárdokban mérhető” – mondta. Arra azonban nem tért ki, hogy egy esetleges kompromisszum miként alakulhatna a területi kérdésekben, amelyek a tárgyalások legkényesebb pontját jelentik.