Az orosz elnök ideiglenes tűzszünetet jelentett be az Ukrajna elleni háborúban a húsvéti ünnepek alkalmából – közölte a Kreml.

Rendkívüli: Putyin tűzszünetet rendelt el

Az ukrán Zerkalo Nedeli hírportál szerint az úgynevezett fegyvernyugvás 2026. április 11-én 16:00 órától április 12-e végéig tart.

Putyin tűzszünetet rendelt el, Zelenszkij azonnal reagált

A közleményben az áll, hogy

az orosz védelmi minisztert, Andrej Belouszovot, valamint a vezérkari főnököt, Valerij Geraszimovot utasították a harci cselekmények leállítására minden frontszakaszon ebben az időszakban.

Ugyanakkor az orosz csapatoknak teljes harckészültségben kell maradniuk.

Moszkva jelezte, hogy hasonló lépéseket vár Ukrajnától is. Korábban az Oroszország által bejelentett hasonló „tűzszüneteket” többször is megsértették. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban azt nyilatkozta, hogy Oroszország nem fogadja el a tűzszünetet, és inkább a béke elérését tartja szükségesnek Ukrajnában.

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök.

Hozzátette, egy rövid, 2–3 napos fegyvernyugvás nem adna lehetőséget Oroszországnak arra, hogy jelentősen megváltoztassa a fronthelyzetet. Korábban a Kreml tagadta, hogy ilyen kezdeményezés érkezett volna Ukrajna részéről, és még április 9-én reggel Dmitrij Peszkov szóvivő azt nyilatkozta, hogy nem született döntés a húsvéti tűzszünetről.

Korábban megírtuk, hogy Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyta azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint Oroszország segíti Iránt az amerikai célpontok elleni támadásokban. Az ukrán elnök úgy véli, Washington túlzottan bízik Vlagyimir Putyinban, és ez súlyos hiba lehet.