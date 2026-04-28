Ősellenségek fogtak össze, hogy megbuktassák a román kormányt: bizalmatlansági indítvánnyal szorították sarokba Bolojant

Közös bizalmatlansági indítványt nyújtott be a román parlamentben a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Ilie Bolojan kormánya ellen. A politikai játszma kiélezett: a szükséges szavazatok egyelőre hiányoznak, de mindkét oldal biztos a sikerben.

Két román párt is megbuktatná Ilie Bolojan kormányát, így kedden bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene

A két párt hangsúlyozza, hogy nem politikai szövetségről van szó, hanem egy „technikai együttműködésről”. Petrisor Peiu, az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint egyszerűen nem akarták megkockáztatni, hogy két külön indítvány elbukjon. Ehelyett

egyetlen közös próbálkozással növelik az esélyeket a kormány leváltására.

A számok azonban egyelőre nem garantálják a sikert. A 463 fős parlamentben legalább 233 szavazatra van szükség az indítvány elfogadásához. A PSD 129, az AUR 90 képviselővel és szenátorral rendelkezik, ami összesen 219 mandátumot jelent – vagyis 14 szavazattal kevesebbet a szükségesnél. A kormányt jelenleg a Nemzeti Liberális Párt, az USR és az RMDSZ támogatja.

Ennek ellenére a PSD már most azt állítja, hogy megszerezte a szükséges többséget. A párt közleményében hangsúlyozza: a bizalmatlansági indítvány alkotmányos eszköz, amelyet éppen az ilyen helyzetek kezelésére hoztak létre. A szociáldemokraták szerint Bolojan elvesztette politikai legitimitását, és képtelen együttműködni partnereivel, ami intézményi blokkokhoz vezetett.

„Románia már nem egy stabil demokrácia”

Az AUR vezetője, George Simion ennél is élesebben fogalmazott az Adevarul.ro-nak. Bejelentette, hogy 251 aláírást gyűjtöttek össze az indítvány benyújtásához, majd hozzátette: „Reméljük, nem tartóztatnak le minket ezért.” Simion szerint Románia már nem tekinthető stabil demokráciának, és az elmúlt időszak eseményei „nem demokratikus gyakorlatokra” utalnak.