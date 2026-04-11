Világsztár Magyarországon: Tom Cruise stábja a Balatonnál készül valamire
A Mission Impossible sztárja legújabb projektjének bizonyos részeit hazánkban forgatják, Tom Cruise-t április elején látták a magyar fővárosban.
Érkezett beszámoló azonban stábmozgásról a Balatonnál is. A Sonline információi szerint Tom Cruise stábja egy balatonboglári motorkereskedésből szerzett be két BMW R nine T típusú motort a forgatáshoz. A típus sajátossága, hogy azoknak a motorrajongóknak kedvez igazán, akik szeretnek kísérletezni és személyre szabott átépítéseket alkalmazni a kétkerekű járgányaikon. Ezt a hírt megerősítette Erdős Tamás is, aki a balatonboglári Full Gas tulajdonosa, ahonnan az említett motorokat bérelte a stáb.
Két kollégám két napig dolgozott a motorokkal
– árulta el Erdős Tamás.
„A rendező kérése volt, hogy például a műszerfal és a kipufogó is ugyanúgy nézzen ki, így volt munka a járművek előkészítésével” – tette hozzá a Full Gas tulajdonosa. A rendező kilétéről annyit árulhatunk el, hogy több kiemelt hollywoodi alkotás is fűződik a nevéhez.
A lap megjegyzi, az is előfordulhat, hogy a balatoni motorok már a 2026 októberében megjelenő Digger című filmben is feltűnnek. A film nagy részét az Egyesült Királyságban forgatták, így csak találgatni lehet, hogy ehhez vesznek-e fel még jeleneteket Magyarországon, vagy már egy új titkos projekten dolgozik Tom Cruise stábja a balatoni motorokkal.
Továbbra is megéri Magyarországon forgatni
„A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal” – válaszolta korábban a Világgazdaság megkeresésére Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos Donald Trump vámtervével kapcsolatban.
Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki az országon kívül gyártott filmekre.
Káel Csaba kiemelte:
az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat.
„Addig is további, a magyar filmipar szereplőinek előnyös együttműködési és koprodukciós lehetőségekről egyeztetünk külföldi partnereinkkel világszerte, több kontinensen” – tette hozzá a kormánybiztos.
Spanyolországban, ahol a kormányzati ösztönzők nagy vonzerőt jelentettek az amerikai produkciók számára, a Spanyol Filmbizottság kezdeti reakciója optimista volt.
Trump még még hivatalba lépése előtt Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.
Az ausztrál filmipar aggódik Donald Trump vámja miatt, ezért azt akarja elérni, hogy Mel Gibson győzze meg az amerikai elnököt, hogy vonja vissza a bejelentését.
Az ausztrál filmesek szerint a tervezett vám tönkreteheti az ország egymilliárd ausztrál dolláros (több mint 230 milliárd forint) filmes üzletágát. Az amerikai elnök továbbra is kitart a külföldön gyártott amerikai filmek súlyos megadóztatása mellett, ugyanakkor a tavalyi bejelentés óta egyetlen produkciót sem sújtottak 100 százalékos vámmal.