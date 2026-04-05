Trump már egy éve brutális vámot ígért – Hollywood vitázik, Magyarország nyer?
Az amerikai elnök továbbra is kitart a külföldön gyártott amerikai filmek súlyos megadóztatása mellett, ugyanakkor a tavalyi bejelentés óta egyetlen produkciót sem sújtottak 100 százalékos vámmal.
A filmgyártásra vonatkozó terv komoly feszültségeket kelt az iparágban, a kérdésről meghallgatást is tartottak Kaliforniában, az amerikai filmipar központjában.
Adam Schiff kaliforniai szenátor tartott meghallgatást Burbankben, ahol a hollywoodi filmipar jövője és a szövetségi szintű támogatások kérdése került napirendre. Az eseményen részt vett Noah Wyle színész, valamint Matt Loeb, a filmipari dolgozókat képviselő IATSE szakszervezet elnöke is.
Schiff szerint az amerikai szórakoztatóipar munkaerőpiaca nagy kihívásokkal néz szembe: „Számos nyomás nehezedik az iparágra – a külföldi országok bőkezű adókedvezményeitől kezdve egészen Hollywood két legnagyobb stúdiójának lehetséges egyesüléséig” – fogalmazott.
Az elmúlt évben Schiff több kongresszusi támogatót is igyekezett megnyerni egy országos filmes támogatási rendszer bevezetéséhez. A kezdeményezést erősen támogatja az IATSE is, amely mintegy 160 ezer szórakoztatóipari dolgozót képvisel.
A szervezet szerint az adókedvezmények kulcsfontosságúak az amerikai gyártás és a munkahelyek megőrzésében.
Hiába a milliárdok: Hollywood még mindig elveszíti a filmeket?
A Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatot gyakran hozzák fel a kaliforniai támogatási rendszer sikertörténeteként. Bár a történet Pittsburghben játszódik, a forgatás Burbankben, a Warner Bros. stúdiójában zajlik.
A produkció eddig 24,5 millió dollárnyi (több mint 9 milliárd forint) állami adókedvezményben részesült, ami mutatja, milyen szerepe lehet az ösztönzőknek a gyártások helyben tartásában.
A szakmai szervezetek és szakszervezetek egyre hangosabban sürgetik egy szövetségi filmes adókedvezmény bevezetését, amely kiegészítené az állami szintű támogatásokat.
Az Egyesült Államok jelenleg az egyetlen olyan ország, ahol nincs egységes filmes adókedvezmény vagy központi filmhivatal.
Adam Schiff elmondása szerint a készülő törvényjavaslatot már nagyrészt kidolgozták, és célja, hogy versenyképes alternatívát nyújtson a külföldi ösztönzőkkel szemben, amelyek akár egy film költségvetésének 45 százalékát is fedezhetik.
A tervek szerint a szövetségi és állami kedvezmények összeadódnának, így közelíthetnék a nemzetközi támogatási szinteket.
A politikai támogatás mindkét oldalon erősödik: Sydney Kamlager-Dove képviselő szerint republikánus törvényhozók is érdeklődnek a kezdeményezés iránt, és több konzervatív vezetésű állam is jelentős beruházásokat hajt végre a filmiparban.
Egy év alatt nem történt semmi
Még hivatalba lépése előtt Donald Trump Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.
Az elképzelés hátterében az áll, hogy Trump szeretné lassítani a hollywoodi és más amerikai gyártási központok visszaesését, amelyeket szerinte külföldi ösztönzőprogramok elszívnak.
Los Angelesben valóban évek óta csökken a produkciók száma, és az iparág dolgozói egyre inkább megérzik ennek hatását.
A Világgazdaság az elsők között írta meg, hogy Jon Voight és menedzsere nyújtotta be a film- és televízióműsor-gyártás fellendítését célzó elképzeléseket az amerikai elnöknek. Később Trump bejelentette:
az Amerikai Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki az országon kívül gyártott produkciókra.
Jon Voight Oscar-díjas színész egyébként saját kezdeményezésnek nevezte a vám bevezetését.
A színész és csapata nyújtotta be az első filmes koncepciót az elnöknek. A tervezet magába foglalja
- az adózási rendszer átalakítását,
- az infrastruktúra-fejlesztések,
- a szakmai képzések
- és a produkciós cégek hosszú távú munkáinak kedvezményekkel való támogatását.
A tervezetet közel egy éve lett bemutatva, de azóta sem lépett életbe, és nem vetettek ki vámokat sem a külföldön forgatott amerikai produkciókra.
„Ez nem egy hollywoodi stúdiókérdés, hanem a hétköznapi emberek ügye – fogalmazott Adam Schiff a meghallgatáson. – Egy olyan iparágról beszélünk, amely Amerika egyik legfontosabb kulturális exportját adja a világnak, ugyanakkor az elmúlt években nehéz kihívásokkal nézett szembe” – tette hozzá.
A szenátor hangsúlyozta: a járvány utáni kilábalás ellenére a gyártás továbbra is elvándorol Los Angelesből és az Egyesült Államokból.
Schiff szerint az iparágban egyéb problémák is vannak, köztük a Paramount Skydance és a Warner Bros. Discovery tervezett összeolvadása, amelynek hatását az amerikai munkahelyekre, a szólásszabadságra és az iparág jövőjére nézve alaposan vizsgálni kell.
Hollywood vitázik, Magyarország nyer?
Ted Sarandos, a Netflix társ-vezérigazgatója korábban kifejtette: a vámok nem a megfelelő eszközök az amerikai film- és televíziós gyártás ösztönzésére, és állítása szerint erről Donald Trump elnököt is igyekezett meggyőzni.
„Sokszor szóba hozta a film- és tévéiparra kivetendő vámokat, és remélhetőleg sikerült lebeszélnem róla” – mondta Sarandos egy a Politicónak adott interjúban.
Trump korábban többször is felvetette a vámok alkalmazását, hogy ezzel ösztönözze a gyártás visszatérését az Egyesült Államokba. Májusban a Truth Social platformon ismét bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vetne ki a külföldön készült filmekre.
Sarandos úgy látja, hogy a megoldás nem a vámokban rejlik, hanem hasonló ösztönzőket kellene bevezetni az Egyesült Államokban is.
Az egészséges ösztönzőprogramok rengeteg produkciót vonzanak. Láttuk, hogy ezek Kaliforniából Georgiába vagy New Jersey-be költöztek
– mondta. Hangsúlyozta, hogy az ösztönzők sokkal jobbak, mint a vámok.
A nagy filmgyártók közölték: sem velük, sem az Amerikai Mozgóképszövetséggel nem egyeztetett a Fehér Ház, és szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az elnök valóban betartja-e az ígéretét.
„A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal” – válaszolta korábban a Világgazdaság megkeresésére Káel Csaba az amerikai elnök vámterveire reagálva. A filmügyi kormánybiztos hozzátette: az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat, addig is folytatódnak a nagy produkciókkal való együttműködés.