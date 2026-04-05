Trump már egy éve brutális vámot ígért – Hollywood vitázik, Magyarország nyer?

Az amerikai elnök továbbra is kitart a külföldön gyártott amerikai filmek súlyos megadóztatása mellett, ugyanakkor a tavalyi bejelentés óta egyetlen produkciót sem sújtottak 100 százalékos vámmal.

Trump brutális vámot ígért / Fotó: AFP

A filmgyártásra vonatkozó terv komoly feszültségeket kelt az iparágban, a kérdésről meghallgatást is tartottak Kaliforniában, az amerikai filmipar központjában.

Adam Schiff kaliforniai szenátor tartott meghallgatást Burbankben, ahol a hollywoodi filmipar jövője és a szövetségi szintű támogatások kérdése került napirendre. Az eseményen részt vett Noah Wyle színész, valamint Matt Loeb, a filmipari dolgozókat képviselő IATSE szakszervezet elnöke is.

Schiff szerint az amerikai szórakoztatóipar munkaerőpiaca nagy kihívásokkal néz szembe: „Számos nyomás nehezedik az iparágra – a külföldi országok bőkezű adókedvezményeitől kezdve egészen Hollywood két legnagyobb stúdiójának lehetséges egyesüléséig” – fogalmazott.

Az elmúlt évben Schiff több kongresszusi támogatót is igyekezett megnyerni egy országos filmes támogatási rendszer bevezetéséhez. A kezdeményezést erősen támogatja az IATSE is, amely mintegy 160 ezer szórakoztatóipari dolgozót képvisel.

A szervezet szerint az adókedvezmények kulcsfontosságúak az amerikai gyártás és a munkahelyek megőrzésében.

A Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatot gyakran hozzák fel a kaliforniai támogatási rendszer sikertörténeteként. Bár a történet Pittsburghben játszódik, a forgatás Burbankben, a Warner Bros. stúdiójában zajlik.

A produkció eddig 24,5 millió dollárnyi (több mint 9 milliárd forint) állami adókedvezményben részesült, ami mutatja, milyen szerepe lehet az ösztönzőknek a gyártások helyben tartásában.

A szakmai szervezetek és szakszervezetek egyre hangosabban sürgetik egy szövetségi filmes adókedvezmény bevezetését, amely kiegészítené az állami szintű támogatásokat.

Az Egyesült Államok jelenleg az egyetlen olyan ország, ahol nincs egységes filmes adókedvezmény vagy központi filmhivatal.

Adam Schiff elmondása szerint a készülő törvényjavaslatot már nagyrészt kidolgozták, és célja, hogy versenyképes alternatívát nyújtson a külföldi ösztönzőkkel szemben, amelyek akár egy film költségvetésének 45 százalékát is fedezhetik.