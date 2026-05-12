Beszakadt a brit tőkepiac a kormányválság hírére, balos politikusoktól retteg a City

Zuhanórepülésbe váltott kedden a brit kötvénypiac, a hosszú lejáratú hozamokat közel három évtizedes csúcsra emelve, mivel Keir Starmer miniszterelnök kétségessé vált helyzete újra lángra lobbantotta a szigetország lerobbant pénzügyi helyzetével kapcsolatos aggodalmakat – írja a Bloomberg.

Kínos kijózanodás a Cityben

A Nagy-Britanniában csak giltnek nevezett állampapírok lejárattól függetlenül lefordultak,

a 30 éves kötvények hozama pedig rövid ideig 5,81 százalékra emelkedett, ami 1998 óta a legmagasabb szint.

A font 0,7 százalékkal, 1,3517 dollárra gyengült, miközben a londoni részvénytőzsdén két bankpapír,

a NatWest Group

és a Lloyds Banking Group részvényei

vezették az esést, mivel az elemzők szerint a pénzintézeti szektort magasabb adókkal sújthatja egy baloldalibb irányultságú új kormány.

Bár Starmer a keddi kabinetülésen elutasította a lemondására szóló felhívásokat, a befektetők máris azt találgatják, hogy a lehetséges utódai mit jelentenének a kötvénypiac számára.

A múlt héten amúgy még szinte örömtáncot jártak a Cityben Starmer borítékolt bukása miatt, ám azóta rádöbbentek, hogy még cudarabb világ is jöhet a piacra.

A fő aggodalmat jelenleg ugyanis az képezi, hogy bármelyik új munkáspárti vezető baloldalibb lenne a jelenlegi kormányfőnél, és várhatóan enyhítene a kormányzati hitelfelvételt korlátozó fiskális szabályokon, miközben a brit gazdaság az emelkedő energiaárak és a gyorsuló infláció miatt már most is válsággal küzd

– mondta Matt Cairns, a Rabobank kötvénypiaci stratégiai vezetője.

Liz Truss emléke kísért Nagy-Britanniában

Az Egyesült Királyságot különösen sebezhetővé teszi a súlyos adósságterhek, a politikai belharcok és a gyenge gazdaság együttes hatása – fűzi hozzá az amerikai hírügynökség.

Rachel Reeves pénzügyminiszter korábban kijelentette, hogy az adósságszolgálat a költségvetési kiadások minden 10 fontjából már 1 fontot tesz ki, a hitelfelvételi költségek emelkedésével pedig ez az arány tovább nő.

A Bloomberg Economics szerint a tízéves hozam péntek óta bekövetkezett 20 bázispontos emelkedése kétmilliárd fonttal növeli az államadósság kamatait az évtized végéig.

Az állampapírok magas hozama az iráni háborúnak, valamint a politikai bizonytalanságnak tudható be, ami rávilágít a konfliktus elhúzódása esetén a globális állampapírpiacokat fenyegető, egyre növekvő lefelé irányuló kockázatra. Az energiaválság miatt ugyanis a fogyasztók is megérzik a szűkös helyzetet, ami arra készteti a kormányokat, hogy kiadásaik növelésével ellensúlyozzák a hatást. Ez rontja a költségvetés helyzetét, és a befektetőknek még egy okuk lesz a kötvénypiac elkerülésére

– emelték ki a Bloomberg stratégái.