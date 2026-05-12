Itt az új európai vadászgép, a fél világ máris sorban áll érte: Amerika belesápad, kiszoríthatja az F-35-öt – videón, mire képes

Törökország a Kaan nevű lopakodó vadászgépével nemcsak a légierők modernizációs versenyébe száll be, hanem a globális fegyverpiac erőviszonyait is átrajzolhatja. A projekt mögött egy tudatos stratégia áll: csökkenteni a függőséget az Egyesült Államoktól és új exportmodellt kínálni a Nyugat és Ázsia számára.

A török vadászgép körüli nemzetközi érdeklődés egyre nő, különösen Washington szövetségesei körében / Fotó: Anadolu via AFP

Törökország új generációs vadászgép-programja, a Kaan egyre inkább túlmutat egy hagyományos hadiipari projekten.

A fejlesztés nemcsak katonai modernizációt céloz, hanem egy olyan export- és együttműködési modell felépítését is, amely közvetlenül a nyugati dominanciájú fegyverpiac alternatíváját kínálja.

A koncepció középpontjában a szoftveres szuverenitás áll. Ankara olyan rendszert hirdet, ahol a vásárlók nagyobb kontrollt kapnak a gép működtetése felett, beleértve a szoftveres hozzáférést és a karbantartási függőség csökkentését. Ez élesen eltér az olyan platformoktól, mint a Lockheed Martin F-35 Lightning II, amelynél a technológiai kontroll erősen centralizált.

A program politikai háttere is meghatározó. Miután Donald Trump 2019-ben kizárta Törökországot az F-35 programból az orosz S-400 rendszer beszerzése miatt, Ankara saját fejlesztésbe kezdett. A döntés azóta is alapvetően meghatározza a török-amerikai védelmi viszonyt.

Mindenki kíváncsi az új török vadászgépre

A Kaan körüli nemzetközi érdeklődés azonban gyorsan nő. A Frankfurter Runschau értesülései alapján már Spanyolország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is vizsgálják a lehetőséget, miközben a török fél több mint egyszerű fegyvereladásként próbálja pozícionálni a programot. A hangsúly a technológiai együttműködésen és az ipari részvételen van.

A fejlesztés ugyanakkor még korai szakaszban jár. A gép első repülése 2024-ben történt, és a teljes hadrendbe állítás 2029-2030 körül várható. A szakértői értékelések szerint a hajtómű és a lopakodó képességek terén még jelentős fejlesztések szükségesek.

Ez különösen fontos, ha a gépet olyan rendszerekkel vetik össze, mint a Dassault Rafale, amely már bizonyított több hadszíntéren.

Európában párhuzamosan több nagy fejlesztési program fut, de ezek gyakran szerkezeti és finanszírozási problémákkal küzdenek:

Japán és az Egyesült Királyság közös hatodik generációs projektje;

valamint az európai FCAS is lassan halad, miközben a partnerek stratégiai prioritásai eltérnek.

Ebben a környezetben Törökország gyorsabb, rugalmasabb modellként próbál megjelenni. A Kaan nemcsak harci eszköz, hanem egy exportképes ipari platform, amely a beszerzési függőségek csökkentését ígéri. Ez különösen vonzó lehet azoknak az országoknak, amelyek nem akarnak egyetlen nagyhatalmi beszállítóra támaszkodni.