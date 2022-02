VG Podcast: a második világháború előttihez hasonlít a helyzet

Valószínűtlen, hogy a két szakadár népköztársaság megszerzése lenne a Kreml célja – mondta a VG Podcastnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint könnyen elképzelhető, hogy a kijevi rendszer megdöntése lehet Putyin szándéka. A légvédelem kiiktatására utal az, hogy Ukrajna-szerte történtek robbantások, ugyanis ilyenkor szinte az összes jelentős repteret egyszerre kell támadni.

Már most is káosz van Ukrajnában, ami az amúgy is gyenge lábakon álló gazdaságot már mostanra is térdre kényszeríthette – hangsúlyozta Kaiser Ferenc. A lakosság tömegesen vesz fel készpénzt, és hagyja el Ukrajnát, ami hamarosan üzemanyaghiányhoz vezet.

Ha a nemzetközi közösség nem dönt határozott lépésekről, Oroszország ezt a gyengeség jelének foghatja fel, legalábbis a történelmi példák ezt igazolják. Úgy véli, nem várt kemény szankciók híjján Putyin akár vérszemet kaphat, és érvényesítheti területi igényeit más poszt-szovjet területen, így például a Balti-országokban.