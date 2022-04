Több orosz bank is olyan kártyák kibocsátását tervezi, melyek a kínai UnionPay hálózatát használják az orosz Mir mellett, miután a Visa és a Mastercard kivonult az országból – olvasható a Reuters összeállításában.

Miután az orosz bankokat elvágták a nemzetközi pénzügyi rendszertől, az UnionPay és a Mir maradtak meg alternatívaként az oroszok számára, ha külföldön szeretnének fizetni. Az Ukrajnával szembeni orosz inváziót a nyugati országok elítélték, ám Kína tartózkodott a támadás kritizálásától, gyakorlatban jóváhagyva a kínai cégek zavartalan együttműködését az orosz partnerekkel.

Fotó: LI ZHIHAO / AFP

Több orosz hitelintézet már most is kínál UnionPay kártyát, melyből az országban már több mint 4 milliót ki is bocsátottak. A fizetési megoldás lefedettsége 95 százalékos Oroszországban, ahol több mint 1,6 millió helyen lehet ilyen módon fizetni.

De mi a UnionPay?

Mint az az eddigiekből is kiderült, az UnionPay Kína válasza a Visára és a Mastercardra a bankközi fizetések lebonyolítására. A központi bank és kereskedelmi bankok koalíciója által 2002-ben létrehozott fizetési hálózat

Kínában monopolhelyzetben volt egészen 2020-ig,

amíg az ország nem engedélyezte a külföldi versenytársak működését.

A nemzetközi porondon 2004-ben Hongkongban, majd 2005-ben az Egyesült Államokban jelent meg először a UnionPay, mely a kibocsátott kártyák számát tekintve világelső volt 2021 végén (9,4 milliárd UnionPay kártya van forgalomban, míg a Visának 3,7 milliárd, a Mastercardnak pedig 2,5 milliárd kártyája volt érvényes ekkor).

Diadalmenet külföldön

A külföldi terjeszkedés azonban igazán 2012-ben vett lendületet az UnionPay International létrehozásával, mely több mint 2500 intézménnyel működik együtt, így világszerte használható, több mint 180 országban. UnionPay kártyákat több mint 70 országban bocsátanak ki.

A UnionPay nem csupán a kibocsátott kártyák számát tekintve van versenyben a nyugati cégekkel, de a lebonyolított tranzakciók volumenében is. Ezen a téren 40 százalékos piaci részesedésével ugyan a Visa a piacvezető, de 32 százalékkal következik második helyen az UnionPay, megelőzve a Mastercardot, mely 24 százalékos részesedéssel bír.

A cég honlapja szerint Magyarországon is több mint 50 ezer kereskedőnél fizethetünk UnionPay kártyákkal,

pénzt pedig többek között az Euronet vagy az OTP automatáiban is lehet felvenni ezekről.

Világszerte több mint 55 millió helyen lehet ezekkel a kártyákkal fizetni, lefedettsége jelentősen magasabb az orosz Mir fizetési rendszernél. A UnionPay partnerei között megtalálható az ukrán jegybank is, mely nyilvánosan arra kérte az UnionPayt, hogy függessze fel az oroszországi tranzakciók végrehajtását, valamint az orosz bankok által kibocsátott kártyákat tegye használhatatlanná külföldön is.