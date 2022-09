A streaming lassan felülkerekedik a mozikon Az utóbbi hetekben több kasszasiker-sorozat is bemutatkozott a streamingplatformokon. Az Amazon Prime kínálatában A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi (The Rings of Power) és az HBO Max repertoárjába tartozó Sárkányok háza (House of the Dragon) elképesztő nézettségi csúcsokat dönt. A szériák több százmilliós büdzséből forogtak, és több millió nézőt vonzanak hétről hétre. Eközben a filmszínházak kongnak az ürességtől.